MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Fútbol Colombiano
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jermein Peña y una expulsión por un codazo contra Juan Manuel Rengifo, en Junior vs Nacional

Jermein Peña y una expulsión por un codazo contra Juan Manuel Rengifo, en Junior vs Nacional

El defensor del Junior de Barranquilla, Jermein Zidane Peña, vio la tarjeta roja tras el llamado del VAR al árbitro Carlos Betancur luego de una agresión contra el joven mediocampista verdolaga.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de mar, 2026
Jermein Peña Junior
Jermein Peña, futbolista del Junior de Barranquilla - Foto:
Junior Oficial

