Jermein Peña y una expulsión por un codazo contra Juan Manuel Rengifo, en Junior vs Nacional

Junior de Barranquilla tuvo que jugar contra Atlético Nacional con un futbolista menos tras la expulsión de Jermein Peña al minuto 20 del partido, luego de que el defensor agrediera a Juan Manuel Rengifo.

En una disputa de la pelota el zaguero de los 'tiburones' ganó la posesión con un cabezazo, pero abrió su codo para impactar al joven mediocampista antioqueño, quien quedó tendido en la cancha con claras señas de dolor.

Inicialmente el árbitro Carlos Betancur le mostró tarjeta amarilla a Jermein Peña, pero tras la revisión del VAR y el llamado al juez central, vio la tarjeta roja. Eso lo sufrió el Junior, que vio como el propio Rengifo marcó el 1-0 antes de terminar los 45 minutos iniciales.



Así fue la expulsión de Jermein Peña, en Junior vs Nacional, Liga BetPlay 2026-I: