Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / “Jugar con 10 futbolistas contra Nacional es criminal; 4-0 es vergüenza, pero iremos por la Liga”

“Jugar con 10 futbolistas contra Nacional es criminal; 4-0 es vergüenza, pero iremos por la Liga”

El técnico del Junior, Alfredo Arias, habló en rueda de prensa luego de la goleada sufrida ante su gente. Se refirió a lo que afectó la expulsión de Jermein Peña, y aseguró que buscará ser campeón.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Alfredo Arias Junior de Barranquilla
Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla - Foto:
Junior Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad