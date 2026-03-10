“Jugar con 10 futbolistas contra Nacional es criminal; 4-0 es vergüenza, pero iremos por la Liga”

Junior de Barranquilla perdió 4-0 con Atlético Nacional en el duelo pendiente de la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I, y su técnico, Alfredo Arias, se mostró golpeado por el resultado, pero de la misma manera decidió puntualizar en que su equipo buscará el título del primer semestre en el fútbol colombiano, a pesar de las críticas por la goleada sufrida.

"0-4 contra Atlético Nacional una vergüenza total, pero vamos a ir por el campeonato, nadie nos va a quitar ese deseo, sueño, objetivo, y más si diriges o juegas en el Junior", comenzó enfatizando el entrenador uruguayo en rueda de prensa.

Ya en el análisis del compromiso, Alfredo Arias se refirió a lo que los afectó la expulsión de Jermein Peña cuando apenas iban 20 minutos de juego, que le dio una ventaja importante al cuadro visitante. "Primero por decir es que en otras partes me ha tocado perder, pero acá es la primera vez que me toca un resultado así y contra un rival que es directo, en el análisis siempre va a tener que poner que jugar con 10 jugadores contra Atlético Nacional es criminal, porque nos enfrentábamos a un gran rival con buena nómina", declaró el DT.



Acá más declaraciones de Alfredo Arias, técnico de Junior:

*Más de la expulsión de Jermein Peña

"Nos hacen el gol en el último minuto del descuento, que de pronto sin goles nos íbamos más tranquilos. Ahora, eso no es excusa porque el juego tiene eso, a veces hemos quedado con uno más, y no nos quejamos, pero nos tocó en un juego importante y ellos lo explotaron, también por mi deseo de ir a buscar el empate y no cuidar el resultado, que para mi en Junior no se puede cuidar, o yo no lo siento así".

*Su decisión de buscar el empate

"Intenté ir al frente con mis jugadores, eso nos expuso a esa goleada, también digo hoy, nosotros vamos a ir por el campeonato, hoy más que nunca digo".



Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla. X de @JuniorClubSA

*Arias asume su error de atacar

"El error mío si usted quiere llamarlo así, si quiere analizar tácticamente es por el deseo de ir por el empate, yo hubiera ido por otros cambios, pero yo no siento así el fútbol. Si hubiese sido una eliminatoria donde los goles cuentan, ahí sí cuidaría. Dirijo a Junior, que para mí es un orgullo y estoy feliz, voy al frente. Perder 1-0 o 4-0 en un partido contra Atlético Nacional para mí es el mismo dolor, verdad, y creo que para el hincha también".

*Junior y sus grandes jugadores

"Este campeonato hay que entrar en los 8, y este equipo ya lo ha hecho anteriormente, ha sido criticado, ha estado mal, ha tenido altibajos y ha sido campeón. Como yo tengo un grupo valiente y unos jugadores que creen, yo me atrevo a venir a decir que vamos por el campeonato. Elijo ver que tengo un buen grupo, valientes, y que jamás se han rendido en ninguna circunstancia".