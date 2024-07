En Italia hablan de James Rodríguez y una posible llegada a Lazio: pondrían condiciones

James Rodríguez sigue con futuro incierto para la próxima temporada. Mientras resuelve su salida de Sao Paulo, donde le deben un dinero pero quiere rescindir contrato, su nombre suena para distintos equipos en Europa, ya que el deseo del experimentado jugador colombiano es volver a la élite en el ‘Viejo Continente’. Uno de los clubes con los que se le viene vinculando en los recientes días es la Lazio, de Italia.

Por esa línea, en el mencionado país europeo dedicaron un espacio para hablar sobre qué tan real es una posible llegada del mediocampista cucuteño a las huestes del cuadro romano.

¿James Rodríguez ficharía por la Lazio?

“En los últimos días se hizo la sugerencia de James Rodríguez, 33 años, liberado tras su experiencia en Sao Paulo. Su nombre rebotó en las redes sociales y fue ofrecido a medio mundo. No hay confirmación por parte de Lazio, a día de hoy no es una hipótesis realista”, comenzó detallando ‘Corriere dello Sport’, dejando ver que por el momento es más un ofrecimiento del entorno del ‘10’, más que una propuesta del club.

Eso sí, en caso de que el club italiano se anime a buscar al experimentado futbolista de nuestro país pondrían condiciones y hasta se habla de vínculo contractual que pediría.

“El colombiano James Rodríguez debe ser evaluado como apto físicamente y pide un contrato de dos a tres años, se le debería reconocer una gran comisión por pasar a cero”, explicaron en el citado medio.

Con ese panorama, no hay nada concreto con la Lazio, en una liga que aún no conoce el jugador cucuteño, ya que en las principales ligas europeas solo ha militado en España, Alemania, Inglaterra y Portugal, pero aún no ha tenido experiencia en la Serie A.

¿Para qué equipos ha sonado James Rodríguez?

Tras su destacada presentación en la Copa América 2024, siendo el mejor jugador del torneo realizado por la Conmebol, el jugador de la Selección Colombia no tiene cabida en Sao Paulo, con el técnico Luis Zubeldía, por lo que su representante ha empezado a ofrecerlo a diferentes clubes en Europa.

James Rodríguez ha sido vinculado en los últimos días al Celta de Vigo, Betis y hasta Atlético de Madrid, en España. En Inglaterra su nombre fue relacionado con Nottingham Forest, Wolverhampton, Brighton y Fulham. Para terminar fue relacionado también con el Porto, de Portugal, y en Italia con la Lazio y el Nápoles.

Se espera que el futuro del '10' colombiano se defina en los próximos días y se pueda unir a su nuevo club para la venidera temporada en Europa, aunque aún no hay nada confirmado, más allá de los constantes rumores en la prensa internacional.