En León, de James Rodríguez, se siente la eliminación en la Liga MX; se vienen novedades

El Club León , equipo que tiene como gran figura a James Rodríguez, siente la eliminación en la Liga MX. Las 'esmeraldas' cayeron en los cuartos de final contra Cruz Azul por un marcador global de 5-3, y tras el fracaso, se conocieron novedades. Todo tiene que ver con el banco técnico.

Actualmente, el elenco con sede en el estado de Guanajuato es entrenado por Eduardo Berizzo . El entrenador argentino, de 55 años, manifestó su intención de seguir, pero habría recalcado algunas condiciones; que le armen un planten competitivo para intentar pelear todos los frentes. Lo cierto es que este lunes 12 mayo se reportaron noticias de una posible renovación.

Fue en la cuenta de 'Territorio Esmeralda' en 'X' que dieron a conocer este suceso y que tiene a Berizzo como estelar. Según reportan en la misma, desde el León le presentaron una propuesta de extensión a su vínculo contractual y que en la semana en curso se estarán ejecutando las negociaciones. Indican que "si nada se tuerce", el 'Toto' Berizzo se mantendría como director técnico del León para la próxima campaña.

Eduardo Berizzo, director técnico del León. Foto: Getty

Así las cosas, solo queda esperar en cómo transcurren las negociaciones con el estratega oriundo de Cruz Alta, Argentina, y que llegó en septiembre del 2024 a las 'fieras' en reemplazo de Jorge Bava, quien en la actualidad dirige en el fútbol colombiano en Independiente Santa Fe.

¿Qué dijo Eduardo Berizzo tras quedar eliminado de la Liga MX con León?

"Los próximos días conversaremos sobre la continuidad, me gustaría seguir, me siento cómodo y respetado. Creo que y tengo facultades para entrenar, claro que me gustaría seguir en el equipo", precisó a los medios de comunicación luego del revés a manos del Cruz Azul, club de que paso contó con la participación de Kevin Mier en el arco y de Willer Ditta en la zona defensiva; los colombianos tuvieron un gran desempeño en sus posiciones y en la prensa mexicana le dedicaron elogios.

Además de la eliminación en el Clausura MX 2025, León se quedó sin Mundial de Clubes tras la determinación por parte de la FIFA por "incurrir en la multipropiedad". Se vienen días definitivos en las 'fieras' no solo por el tema de Berizzo sino para determinar la continuidad de varias figuras, incluyendo a James Rodríguez. El '10' completó dos goles y seis asistencias.