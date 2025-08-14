"Jorge Carrascal en Flamengo tiene ser más agresivo, demostrar que vale lo que pagaron por él"

En la victoria de Flamengo 1-0 frente a Inter de Porto Alegre, el protagonista fue Jorge Carrascal, quien debutó con el 'mengão' y dejó su huella en los 18 minutos que jugó durante el triunfo de su equipo.

El 'cafetero', quien fue presentado hace apenas unos días, generó una gran expectativa en la hinchada debido a su trayectoria. Sin embargo, para muchos, sus primeros minutos en el debut no lograron cumplir con las altas expectativas que se tenían sobre él. Por ello, en el programa 'Jugada Maestra' de 'Ditu', se dedicó un espacio para analizar este tema y se discutió lo que le falta al futbolista para ganarse un lugar en su nuevo equipo.

"Carrascal tuvo buenos momentos en River, pero desde entonces ha ido desapareciendo. Tuvo un momento brillante cuando incluso lo llamaron el 'Neymar colombiano' por su gambeta, pero creo que el jugador también debe hablar con el entrenador si no se siente cómodo en una posición. No se trata de reclamar o exigir, sino de tener un diálogo. Desde hace un tiempo, ese jugador potente y con gol ha ido desapareciendo", inició diciendo Norberto Peluffo a la mesa de panelistas.

Por consiguiente, Javier Castell agregó: "A Jorge le falta personalidad y carácter en el juego. Tiene que buscarse a sí mismo, comprometerse más, pedir el balón y ser protagonista. No es algo trivial; en general, debe sentir que es el dueño del partido, sin importar en qué posición juegue. Sin embargo, tiene que decidir dónde puede ser más influyente, aunque siente que aún no es capaz de hacerlo".

Jorge Carrascal, jugador colombiano, debutó con Flamengo frente a Internacional de Porto Alegre Getty Images

Nelson Gallego se sumó a la conversación, y resaltó que la 'competencia es fuerte' en Flamengo: "No puede esperar que el entrenador lo ubique, él tiene que ubicarse a sí mismo. Para considerarse un jugador importante en su equipo, debe hacer más que solo gambetas. Tiene que involucrarse en las jugadas, tirar paredes y ser más completo. En un equipo tan grande, con solo habilidades individuales no basta. Tiene que hacer mucho más para consolidarse, porque la competencia será feroz, él tiene que ser agresivo, debe demostrar que vale lo que pagaron por él".



¿Cuándo será el próximo partido de Jorge Carrascal en Flamengo?

El partido del miércoles frente a Internacional es solo uno de los tres que tenía programa el 'mengão' en los próximos días frente al cuadro donde milita 'Rafa' Borré y Johan Carbonero. El domingo 17, se enfrentarán nuevamente por el Brasileirao, y el miércoles 20 de ese mismo mes, se verán las caras de nuevo en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el estadio Beira-Rio.