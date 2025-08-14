River Plate, con refuerzo colombiano de última hora; avión, buquebus y más para estar en Copa

Los volantes Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero y el delantero Miguel Ángel Borja son la cuota colombiana del actual River Plate, que dirige Marcelo Gallardo y que se encuentra a horas de enfrentar a Libertad, de Paraguay, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, hace minutos se reveló el arribo de otro 'cafetero', que es famoso y reconocido desde hace ya varias décadas.

Se trata de John Fredy Rojas, de 46 años y antioqueño de pura cepa, quien contó su historia en Asunción, a donde llegó gracias a la invitación del plantel que lidera el 'Muñeco'.

Pero al personaje que apodan como 'Bilardo' o 'el Panita' lo conocen de vieja data en el conjunto de la 'banda roja'. "Ellos, los de River, iban a jugar Copa Libertadores, la Supercopa y yo iba y les ayudaba a los utileros del equipo. Además, yo les compraba a los jugadores los famosos guayos Copa Mundial, dos o tres pares, de taco alto y de goma. Y eso compraban por cajadas, yo iba y les entregaba, no me cogía ni un peso y así me fui ganando la confianza", contó en una charla con el medio 'Revista 1986'.

"Antes de Ángel (Juan Pablo) yo ya estaba, no era jugador, pero ayudaba a los utileros. Había una camada de jugadores de River que me conocía", agregó Rojas.

¿Cómo llegó a Asunción para la Copa Libertadores?

"Estoy acá porque recibí un llamado de la gente de River para que viniera. Hice Medellin a Panamá, de Panamá a Montevideo, desde allí tomé un buquebus a Buenos Aires, fui al River Camp, saludé al plantel y luego me tomé un micro (una flota) para venir a Asunción. Fueron un montón de horas y bueno, acá estoy", contó el colombiano que vivirá de cerca el duelo contra los 'gumarelos'.

Rojas también revivió el episodio más dulce que tiene con los 'millonarios', en el 2018 cuando se coronaron como campeones de la Copa Libertadores en Madrid, venciendo a Boca Juniors, con un golazo de Juan Fernando Quintero. "Fue algo inolvidable, que me dejó marcado para toda la vida. Estuve en la cancha con los jugadores celebrando, tengo la medalla, que no sé cómo la conseguí, pero eso fue algo grande", finalizó.

Marcelo Gallardo y Borja durante partido de River Plate. Getty Images