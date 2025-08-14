Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Recordado técnico del Cúcuta Deportivo 'se bajó del bus'; hay un cariño inmenso, pero hoy no va

Después de la salida de Bernardo Redín del Cúcuta, la hinchada ha mencionado algunos nombres que les gustaría que dirigieran a su equipo. Sin embargo, uno de ellos les rechazó la propuesta.