Recordado técnico del Cúcuta Deportivo 'se bajó del bus'; hay un cariño inmenso, pero hoy no va

Cúcuta Deportivo vive una crisis en medio del Torneo Betplay II-2025. El equipo lleva varios años sin poder subir a primera división, y las críticas a la dirigencia del equipo son cada vez más incesantes. Ahora, pese a que el equipo no hace una mala campaña en el actual torneo, no han conseguido una estabilidad para reconducir su camino. Desde su reafiliación al futbol profesional colombiano en 2021, el Cúcuta no ha logrado hacer un campeonato que colme las expectativas y los lleve a ascender de nuevo, incluso han pasado 8 técnicos desde ese año, sin poder llevarlos de vuelta a la A.

Luego del partido del miércoles pasado contra Deportes Quindío, en el estadio General Santander, que finalizó con un empate a dos goles, el técnico Bernardo Redín renunció, cerrando su segundo paso por el 'doblemente glorioso'. Esto pese a ocupar la segunda posición del Torneo, con 9 puntos y separado por tres unidades del líder Jaguares.



Comunicado del Cúcuta sobre Bernardo Redín:

Comunicado oficial / Bernardo Redín y cuerpo técnico. pic.twitter.com/MzjT5R7ZXJ — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) August 14, 2025

A partir de esa noticia, comenzaron a surgir nombres de entrenadores que podrían dirigir al equipo. Uno de los que más pedía la hinchada era el entrenador Jorge Luis Pinto, el técnico santandereano de amplia trayectoria y éxito en el fútbol colombiano, y que es muy recordado en esa ciudad por liderar a la escuadra 'motilona' en la consecución de su única estrella en el año 2006.

Jorge Luis Pinto, extécnico de Unión Magdalena. Foto: Instagram oficial del Unión Magdalena

Sin embargo, el santandereano publicó el día de hoy en su cuenta de 'X' su negativa. "Ha sido un sueño y me honra enormemente que muchos hinchas me mencionen para regresar al Cúcuta Deportivo. Ustedes saben mi cariño por la ciudad, pero siempre he sido claro, actualmente con la orientación y circunstancias del equipo no existe posibilidad alguna de que eso ocurra", publicó Pinto Afanador.

Ha sido un sueño y me honra enormemente que muchos hinchas me mencionen para regresar al Cúcuta Deportivo. Ustedes saben mi cariño por la ciudad, pero siempre he sido claro, actualmente con la orientación y circunstancias del equipo no existe posibilidad alguna de que eso ocurra. — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) August 14, 2025

Ante esto, la hinchada reaccionó con tristeza y críticas hacia la dirigencia del equipo. "Mientras Cadena sea dueño del equipo, no hay posibilidad", "por eso mismo es que te quiero tanto profe", "compre el chuzo profe querido","y por eso es que este señor será un ídolo para toda la vida, no se deja comprar de la nefasta administración de Cadena." fueron algunos de los comentarios en la misma publicación.



Cuándo vuelve a jugar Cúcuta en el Torneo Betplay

Mientras llega un nuevo timonel al equipo 'fronterizo', deberá afrontar un nuevo partido por la sexta jornada este domingo 17 de agosto, a las 4:00 p.m. (hora de Colombia), en condición de local frente a Boca Juniors de Cali.