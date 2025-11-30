En Liverpool les sigue doliendo la partida de Luis Díaz; comparaciones demoledoras

En el fútbol moderno, los movimientos del mercado suelen ser juzgados por los resultados a corto plazo, y el caso de Luis Díaz y su antiguo club, el Liverpool, se ha convertido en un tema recurrente. Mientras el atacante se consagra como una superestrella del Bayern Múnich, su impresionante rendimiento individual pone en evidencia la dificultad de reemplazar a un talento de su clase.

La estadística que define la temporada es lapidaria para los de Anfield: Díaz Marulanda ha registrado 22 contribuciones a gol (goles y asistencias) con el gigante bávaro, superando el aporte combinado de 20 que suman las cinco grandes incorporaciones del Liverpool en la actual ventana: Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez y Hugo Ekitike.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: Luis Diáz has more G/A (22) this season than Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez and Hugo Ekitike combined (20).



Liverpool paid up to £400 million for 5 players whose stats combined are worse than the ONE player they sold! 😳 pic.twitter.com/2CkNhC71u8 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 30, 2025

El contraste es doloroso para la afición 'red'. El equipo inglés, en su esfuerzo por inyectar nueva vida y profundidad a su plantilla con una considerable inversión de 400 millones de euros, apostó por una estrategia de cantidad y potencial. Sin embargo, la suma de talentos como Isak y Wirtz, si bien son prometedores, todavía se queda corta ante la eficacia pura y la determinación que el jugador de la Selección Colombia despliega semana tras semana en Alemania. La cifra es un reflejo de que la química y el impacto inmediato de Lucho no se replican fácilmente con múltiples fichajes.



En Múnich, Díaz ha encontrado un ambiente que potencia su dinamismo y su voracidad ofensiva. Su velocidad por la banda y su olfato goleador han encajado perfectamente en el esquema bávaro, donde se ha convertido en una figura indispensable. Cada gol o asistencia del colombiano en la liga alemana o la Champions League funciona como un recordatorio constante en Merseyside de lo que se dejó ir.

Publicidad

Luis Díaz, durante un partido del Bayern Múnich AFP

Si bien la inversión del Liverpool en estos cinco jóvenes talentos representa una visión de futuro, el presente estadístico es ineludible. El club inglés ha afrontado el alto costo de la renovación y ahora debe esperar que la madurez colectiva de sus nuevas figuras logre, eventualmente, superar el pico de productividad que el jugador de la Selección Colombia alcanzó individualmente en la Bundesliga. Mientras tanto, el guajiro sigue brillando, demostrando que su decisión de unirse al Bayern fue un acierto rotundo, consolidándose como uno de los atacantes más letales de Europa.

Publicidad

Por ahora, el nacido en Barrancas intentará seguir dejando actuaciones memorables, como la de este fin de semana con asistencia y gol en los últimos minutos frente al St. Pauli, pero esta vez por los octavos de final de la Copa de Alemania este miércoles contra el Union Berlin, rival al que Lucho ya conoce my bien, porque les anotó el pasado 8 de noviembre un golazo que es pedido por muchos aficionados al premio Puskás por la calidad en su definición.