"Jhon Arias era 'gordito', pero siempre sorprendía; tenía talento y marcaba la diferencia"

La Selección Colombia se enfrentará este viernes contra Ghana por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026 y para ello contará con varias figuras, entre ellas, Jhon Arias, quien ha sido pieza clave del proceso de Néstor Lorenzo. El jugador de Palmeiras es titular indiscutido y arrancó contra Uzbekistán, RD Congo y Portugal desde el pitazo inicial.

En Gol Caracol charlamos con un amigo y compañero de fútbol de infancia de Arias. Se trata de Yenier Palacios, futbolista profesional con pasado en Once Caldas, Pumas UNAM, General Caballero, Sportivo Ameliano, Elassona y Ethnikos Asteras.

¿Cómo conoció a Jhon Arias?

"Con Jhon nos conocemos desde pequeños, desde el colegio, prácticamente desde sus primeros pasos en el fútbol. Entrenábamos en las canchas de piedra de la Escuela Normal y compartimos en Estrellas del Futuro, el Colegio Carrasquilla Industrial y la Selección Chocó".

¿Cómo era Jhon Arias en su infancia?

"Hubo muy buenos valores inculcados en su familia. Siempre fue muy cercano a su abuela, a su tía, la profe Mencho, y a su mamá, Mónica, quienes lo acompañaban al estadio sin importar si llovía, relampagueaba o hacía un sol de 35 grados. En el colegio también era muy aplicado. Siempre estábamos en los mismos equipos de los intercolegiados y de las selecciones. Fue un joven muy disciplinado, tanto en el deporte como en lo académico. En el salón ocupaba los primeros puestos, era muy dedicado, muy comprometido y muy tranquilo. No era de hacer alboroto; su disciplina y perseverancia son las que lo han llevado hasta donde está hoy".



Yenier Palacios y Jhon Arias. Yenier Palacios.

Publicidad

¿Jhon Arias ya mostraba ese talento en el fútbol desde niño?

"Físicamente ha cambiado mucho. De niño era un poco pasado de peso, como decimos coloquialmente, "gordito". Sin embargo, tenía una calidad y un toque diferentes al resto. Su capacidad técnica era inigualable y siempre destacaba. Además, era bajito y hasta las camisetas le quedaban grandes; había que recogerlas un poco. Pero eso nunca opacó su talento. Siempre lideraba al equipo, hacía goles, daba asistencias y marcaba la diferencia. Muchos podían verlo y pensar: "¿Ese gordito qué puede hacer?". Pero siempre sorprendía. Yo jugaba en el ataque y él me ponía unos pases que nadie esperaba. Desde pequeño demostraba que tenía algo distinto, y eso es lo que lo ha llevado hasta donde está".

¿Cuál es el ídolo de Jhon Arias en el fútbol?

"Recientemente cumplió otro sueño que muchos quisiéramos vivir: enfrentarse y saludar a un ídolo como Cristiano Ronaldo. Él siempre se ha visto reflejado en Cristiano por su ética de trabajo, su disciplina y su sacrificio. Jhon es igual: siempre ha sido un jugador entregado y trabajador, y por eso Dios lo tiene donde está".

Publicidad

¿Se reencontró con él después de compartir en la infancia y juventud?

"Tengo una anécdota con él que refleja todo ese esfuerzo. A los dos nos ha tocado luchar mucho porque nada nos ha sido regalado. Nos reencontramos en México cuando él hacía parte de la Sub-20 de los Xolos de Tijuana. En ese momento todavía estaba en proceso de formación, buscando una oportunidad porque en Colombia la situación era complicada. Después fue cedido a Dorados de Sinaloa y allí coincidimos. Yo estaba realizando una pasantía con Pumas de la UNAM y enfrentamos a la Sub-20 de Dorados. Lo vi jugar y pensé: "Este muchacho va para otro nivel; no va a durar mucho aquí". Y así fue. No pasó mucho tiempo antes de dar el salto. Protegía el balón de una manera impresionante; se le juntaban dos o tres rivales y no podían quitárselo. Me impresionó muchísimo la evolución que había tenido y hasta dónde podía llegar".