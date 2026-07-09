En Palmeiras estallan de felicidad por el buen Mundial 2026 de Jhon Arias; lo esperan ansiosos

Pese a la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, tras caer en la tanda de penales frente a Suiza, varios jugadores de la 'tricolor' lograron destacarse a lo largo del certamen y han acaparado la atención de la prensa internacional.

Uno de ellos fue el extremo Jhon Arias, el futbolista de Palmeiras se destacó en los cinco partidos de los 'cafeteros' en la máxima cita orbital, donde fue titular en todos y aportó un tanto muy valioso frente a Ghana, gol que le dio la clasificación a la selección a los 16 mejores del torneo.

Por ello, desde Brasil valoran todo lo que hizo el deportista de 28 años, destacando sus estadísticas y el buen momento en el que pasa, y que regresaría de gran manera al 'verdao' en los próximos días.

"Arias mantuvo una velocidad máxima promedio de 30 km/h, se encontraba frecuentemente entre los atletas con el mejor índice de precisión en los pases, y también entre los mejores de Colombia en intentos de romper líneas, que son pases, regates y movimientos en general que superan la defensa contraria", dijeron en el diario brasileño 'Globo Sport'.



Cristiano Ronaldo y Jhon Arias en Colombia vs Portugal AFP

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"En los dos amistosos previos al Mundial, estuvo en el banquillo sin jugar contra Costa Rica y fue titular, anotando dos goles, en la victoria por 2-0 sobre Jordania. En el Mundial, fue titular en los cinco partidos y fue el héroe con el gol de la victoria en el triunfo por 1-0 sobre Ghana que clasificó a Colombia para los octavos de final, antes de su eliminación por Suiza" resaltaron sobre el futbolista nacido en Quibdó.

¿Cuándo regresaría Jhon Arias a Palmeiras?

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El colombiano lleva más de un año jugando partidos de seguido, tras su salida de Fluminense hace exactamente un año con destino a la Premier League, en el Wolverhampton, meses después, al no tener el rendimiento esperado, retornó al Brasileiraro para unirse a Palmeiras, teniendo así seguidilla de partidos sin descanso.

Tras eso, Jhon Arias tendrá unas pequeñas vacaciones para compartir con sus seres más cercanos, y en Palmeiras decidieron que el jugador se vuelva a unir el próximo miércoles 15 de junio a los entrenamientos del club, teniendo así una semana completa de descanso, debido a la eliminación de la Selección Colombia que fue el pasado martes de julio.