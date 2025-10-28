¿En qué equipo jugará James Rodríguez en 2026? Cinco clubes lo querrían; uno es ‘gigante’

James Rodríguez llegó al elenco ‘esmeralda’ de la Liga MX a principio de año como el máximo refuerzo de la temporada. Sin embargo, la emoción de su fichaje se fue diluyendo por la floja campaña de su conjunto, que actualmente es penúltimo en el fútbol ‘azteca’. Por ello, su no continuidad se da por hecho por parte de la prensa especializada.

En consecuencia, al cucuteño le quedarían 2 presentaciones con la camiseta verde debido a la inminente eliminación del León, que se quedará inactivo por no clasificar a la liguilla.

Es decir, el zurdo de 34 años se despediría de su escuadra en los cotejos frente a América, de local el sábado primero de noviembre, y contra el Puebla, como visitante el sábado 8 del mismo mes.

“Hay 90 % de posibilidades de no renovarle, pero el 100 % de la decisión se tomaría antes del partido contra el América… Aún habría una última charla entre el representante del 10 colombiano y la directiva”, explicó al respecto Fox Sports México.

Bajo esa luz, las partes se mueven para buscar un nuevo destino para el mediocampista ‘cafetero’, que necesita llegar con ritmo de competencia al Mundial de 2026, al que espera ir con al Selección Colombia.



¿Qué equipos quieren a James Rodríguez para 2026?

De acuerdo con el medio mencionado anteriormente, el futuro del experimentado creativo estaría en territorio norteamericano, pues lo pretenderían 2 conjuntos de México y 3 de Estados Unidos.

Sobre los cuadros ‘aztecas’ se nombró al América, el más grande y seguido del país, por lo que se considera como un gigante de la región, y Tigres de Monterrey, elenco con poderoso músculo económico.

“El astro colombiano podría mantenerse en el fútbol mexicano, de no seguir con el Club León, hay equipos como América y Tigres que han estado muy cerca sondeando su entorno”, se indicó.

Acto seguido, se relacionaron los 3 elencos estadounidenses que también lo querrían: “Los de la MLS son New York City, Chicago Fire e incluso Orlando City”.

Por último, se recalcó que ver a James en 2026 con el uniforme del León es “muy complejo”.