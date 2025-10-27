A James Rodríguez le buscan reemplazo en León de México; DT “trabaja desde ya”

La situación de James Rodríguez en el Club León de México no es fácil si se tiene en cuenta que llegó a principio de año como la máxima estrella de la temporada y que su salida de la institución se aproxima en medio de crisis deportiva y eliminación anticipada.

La escuadra verde de Guanajuato marcha en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga MX y solo acumula un triunfo en sus últimas 10 presentaciones, lo que sustenta la versión periodística que indica que no habría ánimo entre las partes para renovar el contrato del mediocampista colombiano, que firmó solo por 2025.

En consecuencia, al zurdo de 34 años de edad solo le quedarían 2 apariciones con su escuadra, en la que recientemente hubo cambio de entrenador, ambas por cumplir con el calendario: frente al poderosos América, que es cuarto, y contra Puebla, que el último.

De esta manera se despediría Rodríguez de su actual elenco, pues Ignacio Ambriz, actual timonel de la plantilla, ya estaría informado de la probable no continuidad del futbolista ‘cafetero’, lo que justifica lo que ha venido haciendo últimamente con él.



DT de James Rodríguez en León le estaría buscando reemplazo

Así lo informó el medio mexicano Soy Fiera, especializado en noticias del elenco ‘esmeralda’, donde se dijo que el timonel está enfocado en la temporada 2026, en la que Rodríguez no estaría, razón por la que busca cómo sustituirlo.



“Ambriz trabaja desde ya pensando en el próximo torneo. El estratega comienza a experimentar con su medio campo”, apuntó el informativo luego del reciente 1-1 de local con Pumas, duelo en el que el ‘cafetero’ fue suplente e ingresó en el minuto 56.

Publicidad

Por ello, se agregó a modo de justificación que el timonel evalúa “ver con qué elementos contará en el futuro próximo”.

Bajo esa luz, suenan opciones para el volante como ir a las ligas de Estados Unidos, Arabia Saudita o permanecer en México, algo que se deberá resolver prontamente porque el ‘10’ requiere llegar con ritmo de competencia al Mundial de 2026.