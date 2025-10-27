Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A James Rodríguez le buscan reemplazo en León de México; DT “trabaja desde ya”

A James Rodríguez le buscan reemplazo en León de México; DT “trabaja desde ya”

El volante colombiano estaría viviendo sus últimos días en el equipo ‘esmeralda’, que marcha en la penúltima casilla de la Liga MX y lleva 2 meses sin ganar.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 27 de oct, 2025
A James Rodríguez le quedarían 2 partidos en León de México.jpg
A James Rodríguez le quedarían 2 partidos con su equipo.
Foto: Club León.

