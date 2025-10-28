El salario de James Rodríguez en León; primera razón para que le abran puerta de salida

El paso de James Rodríguez por el Club León de México no ha sido el esperado. El conjunto de Guanajuato atraviesa un momento difícil en la Liga MX, donde ocupa la penúltima posición del campeonato con 13 puntos y una diferencia de gol de -14, números que prácticamente lo dejan sin opciones de clasificar a la fase final del torneo.

En su más reciente presentación por la fecha 15 del torneo, el equipo dirigido por Ignacio Ambriz empató 1-1 en condición de local frente a Pumas UNAM. Los goles del compromiso fueron obra de José Alvarado para la Fiera y José para el cuadro capitalino, que se llevó un valioso punto del estadio Nou Camp.

Durante ese encuentro, el ‘10’ de la Selección Colombia disputó 35 minutos y obtuvo una calificación de 6,8, según la aplicación especializada Sofascore. Su rendimiento, aunque correcto, sigue lejos de las expectativas que había generado su llegada al fútbol mexicano.



James Rodríguez, con pie fuera de León

En las últimas semanas, se han intensificado los rumores sobre la posible salida de James Rodríguez del conjunto 'esmeralda', al que llegó a comienzos de 2025, procedente del Rayo Vallecano de España.

De acuerdo con la información revelada por el periodista Paco Vela, uno de los principales motivos que pondrían fin a su vínculo con León sería su alto salario, estimado en 600.000 dólares mensuales, una cifra considerada demasiado elevada para la realidad económica del club.

A ello se suma su poco impacto deportivo, ya que el mediocampista no ha logrado consolidarse como una pieza determinante en el esquema de Ambriz, situación que ha generado dudas de cara a la planificación de la temporada 2026.

Información de Paco Vela: James Rodríguez no continuará con el Club León.

La Fiera ya planea el Clausura 2026 sin el colombiano, principalmente por su alto salario y bajo impacto deportivo.

Su sueldo rondaría los 600 mil dólares mensuales. pic.twitter.com/fCE7sSt3dW — Dale León #Paps (@daleleon_mx) October 28, 2025

De esta manera, a James Rodríguez le quedarían dos partidos más con la camiseta de León, club con el que ha disputado un total de 32 encuentros en todas las competiciones, registrando cinco goles y ocho asistencias en 2.385 minutos en cancha.



¿Cuándo juega León?

Por la fecha 16 de la Liga MX, León visitará al América de México, uno de los equipos más fuertes del torneo. El compromiso se disputará el sábado 1 de noviembre, a partir de las 10:10 p. m. (hora colombiana), en el estadio Ciudad de los Deportes.