Noticia bomba con Neymar como protagonista, tras haber jugado con la Selección Brasil; esto se sabe

La eliminación de la Selección de Brasil en la Copa del Mundo 2026, fue un golpe muy duro para toda la interna de la ‘canarinha’ y varios de sus futbolistas que conformaron aquel plantel, en el certamen ‘estelar’.

Uno de ellos, y de los más criticados; es el caso de Neymar Jr, quien pocos minutos pudo sumar en campo debido a unos problemas físicos que lo aquejaron, incluso, a días antes de iniciar el certamen mundialista.

Y es que, el astro brasileño ya estaría preparando su salida definitiva de la ‘verdeamarela’; selección con la que se coronó en la Copa Confederaciones de 2013 y también se quedó con la medalla de oro, en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sumado a eso, tiene un cuarto lugar en el Mundial 2014 y el subcampeonato en la Copa América de 2021.

No obstante, la información que llega desde territorio argentino sobre el ‘10’ brasileño, pasaría más allá de su adiós en la ‘canarinha’; se habla de que Neymar está pensando seriamente en colgar los guayos y despedirse oficialmente del fútbol profesional, luego de varios años de una carrera exitosa y muy importante.



“La derrota de Brasil frente a Noruega en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 marcó un punto de inflexión para Neymar, que dejó entrever que su ciclo con la ‘verdeamarela’ llegó a su fin. Tras la eliminación, el atacante viajó para descansar junto a su familia y definir qué hará con su carrera en los próximos días”, indicó de entrada ‘TyC Sports’, refiriéndose a la incertidumbre que se genera en el entorno del ‘10’, tras esta nueva caída.

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¡Los tres caminos de Neymar!

Así como lo afirman en el mismo medio argentino; el futbolista brasileño, que actualmente se encuentra en Florida analizando lo que será su futuro, tiene varias opciones pensando en lo que sería su futuro profesional. Sin embargo, el retiro es algo que cada vez agarra más fuerza en la mente del brasileño.

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Primero, es importante recalcar que todavía tiene contrato vigente con el Santos de Brasil, hasta finales de este 2026, siendo esta la opción más probable dentro de la lógica y lo legal. Sin embargo, en el mismo club hay escepticismo porque, a pesar de dicho compromiso que existe con el ‘10’; todo dependerá de él y si quiere continuar o, por el contrario, irse del ‘peixe’.

Neymar con la Selección de Brasil AFP

Dentro de las otras opciones, está el irse del club y buscar un nuevo equipo en el que no tenga tanta presión y tampoco exista ese ambiente hostil con la prensa; siendo este uno de los motivos por el que siente desgaste con el fútbol, debido a las constantes críticas y agravios a los que ha estado expuesto, especialmente en la Selección de Brasil, pese a ser el máximo goleador en la historia de la ‘canarinha’.

Por último, está la decisión de colgar los guayos, que cada vez toma más fuerza a sus 34 años de edad. No obstante, la incertidumbre que existe referente a este tema, va desde la opinión pública hasta su entorno, que solamente opta por el silencio y espera, para ver cuál será el próximo paso de Neymar Jr.