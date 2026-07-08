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Gol Caracol  / Jordan Henderson se lesionó celebrando con la Selección de Inglaterra y hay noticias de su cirugía

Jordan Henderson se lesionó celebrando con la Selección de Inglaterra y hay noticias de su cirugía

La euforia le jugó una mala pasada a Henderson, quien entregó un parte del tratamiento de urgencia que tuvo que afrontar en medio del Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Jordan Henderson
Jordan Henderson; jugador de la Selección de Inglaterra
Fotografía de: AFP

El centrocampista inglés Jordan Henderson ha sido operado en Kansas City de la fractura en el brazo izquierdo que se produjo durante la celebración por parte de la Selección de Inglaterra en el estadio Azteca tras derrotar a una de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026, la Selección de México. Donde los ingles se impusieron (3-2), en el partido de los octavos de final de la cita mundialista. Con goles de Harry Kane, Jarell Quansah y un doblete por parte del mediocampista del Real Madrid, Jude Bellingham.

Henderson, que no jugó en el partido. Sin embargo, al finalizar el encuentro en medio de la celebración y euforia, en una acción tropezó con una valla publicitaria al tratar de volver al terreno de juego después de celebrar la clasificación a los cuartos de final con la afición inglesa. Cayó mal sobre su brazo y tuvo que ser retirado del terreno de juego en camilla con oxígeno, con una fractura en el radio.

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El centrocampista, de 36 años, informó a través de las redes sociales que ya ha sido operado. "¡Operación realizada! ¡A prepararse para el gran partido del sábado!, Muchas gracias a todo el personal que me atendió en el Instituto Ortopédico de Kansas City. En especial a los tres cirujanos que realizaron la operación", publicó.

Henderson, es el único jugador inglés que ha disputado cuatro Copas del Mundo y cuya convocatoria fue objeto de polémica debido a su edad, permanecerá, pese a que ya se pierde el resto del Mundial, en la concentración del conjunto de Thomas Tuchel en Kansas City.

Jordan Henderson; jugador de la Selección de Inglaterra
Jordan Henderson; jugador de la Selección de Inglaterra
Fotografía de: AFP

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¿Cuando vuelve a jugar la Selección de Inglaterra?

Este sábado 11 de julio a las 4:00 p. m. (hora Colombia), el Hard Rock Stadium presenciará uno de los encuentros más emocionantes de los cuartos de final. En donde la selección de Noruega, del 'crack' Erling Haaland, y el combinado de Inglaterra, del 'astro' Harry Kane, se enfrentarán en un duelo directo por asegurar un cupo en las semifinales del Mundial 2026.

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