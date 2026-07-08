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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Qué pasará con el futuro del DT Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, luego del Mundial 2026?

¿Qué pasará con el futuro del DT Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, luego del Mundial 2026?

Uno de los temas que se trató este miércoles en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', tuvo que ver con el profesor Néstor Lorenzo y lo que viene para la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Néstor Lorenzo
Néstor Lorenzo ; técnico de la Selección Colombia
Fotografía de: AFP

Después de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, al caer por penaltis 4-3 frente a Suiza; llegó la hora de hacer balances y de dar un vistazo a lo que puede deparar el futuro. Y uno de los temas para tener en cuenta es el referente a la continuidad del entrenador Néstor Lorenzo. Precisamente, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se informó al respecto, con aportes informativos que se han conocido en las últimas horas.

"Parece que Lorenzo va a continuar, pero también es importante hacer una evaluación. Si continúa Ramón Jesurún, continúa Lorenzo. Eso se va a tratar en una próximo Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol", contó inicialmente Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol.

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Además de eso, Hernández Bonnet agregó que "lo de Jesurún lo estoy advirtiendo desde lo legal, ¿qué es lo legal? En este momento es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, apenas termine el periodo tiene que ir a un Comité Ejecutivo y ese Comité Ejecutivo tiene que elegir quién es el presidente para el próximo periodo. El hecho es que si lo revalidan, seguramente de la mano llegará Néstor Lorenzo".

Fabio Poveda, de su lado, aseguró que en el seno de la dirigencia existe un ambiente positivo para que no se corte la continuidad del trabajo realizada por el otrora asistente técnico de José Pékerman.

"Lo más importante no es si Lorenzo quiere continuar, la prioridad es si el Comité Ejecutivo, independiente del Presidente, quiere que Lorenzo continúe, ahí es dónde viene el paso siguiente. La polémica ahí está encendida", complementó el director de Gol Caracol.

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De esa manera, se espera que el paso siguiente sea que el entrenador argentino presente el respectivo informe de la participación en el certamen organizado por la FIFA y se hagan las respectivas evaluaciones.

Néstor Lorenzo con la Selección Colombia frente a Costa Rica en juego de preparación
Néstor Lorenzo con la Selección Colombia frente a Costa Rica en juego de preparación
Colprensa

Se sabe que el contrato de Lorenzo con la FCF vence a final del mes de julio y de ahí para adelante se va a comenzar a decidir qué sucede con la cabeza de la Selección Colombia.

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En las próximas horas el plantel de futbolistas quedará desafectado y en vacaciones, luego del golpe de la eliminación y las próximas fechas FIFA serán en septiembre, con dos partidos con rivales sin definir.

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