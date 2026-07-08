"Luis Díaz se sacrificó y corrió con Selección Colombia, pese a que no tuvo tanto gol en el Mundial"

El Mundial 2026 se vislumbraba para la Selección Colombia positivo, teniendo en cuenta el gran momento en el que llegaban varias de sus figuras como Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Daniel Muñoz - sólo por mencionar algunos - , quienes salieron goleadores y con títulos en sus respectivos equipos en el 'viejo continente'.

En la fase de grupos de la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, la 'tricolor' dejó buenas sensaciones, y en las rondas de eliminación directa, todo comenzó muy bien frente a Ghana, pero contra Suiza, un rival muy equilibrado en sus líneas e incómodo, falló nuevamente la puntería tanto en el tiempo reglamentario y la prórroga, y como sucedió en Rusia 2018, la eficacia en la tanda de los penaltis dejó por fuera a la 'amarilla' de una Copa del Mundo, muy temprano.

Tras la eliminación de los dirigidos por Néstor Lorenzo del certamen en tierras del norte del continente, las reacciones de las figuras de antaño de la 'tricolor' no han parado. Precisamente, en Gol Caracol dialogamos con Harold Lozano, quien hizo parte del plantel de la Selección Colombia que jugó las citas en Estados Unidos 1994, competición en la que le marcó gol a los 'helvéticos' en la fase de grupos, y estuvo también en Francia 1998.

El vallecaucano, al igual que el pueblo colombiano, quedó con ese sinsabor de que se pudo haber avanzado de ronda. Pero añadió que se siente "orgulloso por lo que hizo Colombia dentro del campo". A su vez tuvo palabras para la gran cita orbital que tuvo Gustavo Puerta.

- ¿Qué decir de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial? ¿Por qué siempre falta algo?



"Yo creo que tenemos ese sinsabor todos los colombianos, pero voy más allá y creo que Colombia hizo un buen Mundial. Siempre voy a rescatar lo que hizo Colombia por todo lo que suscitó; nos ilusionamos bastante. Me quedo más con la tristeza de lo que sienten los jugadores ahora, porque sé que en este momento pueden estar inconsolables, ya que yo lo viví en su momento. Les mando mi apoyo. Nos hicieron sentir muy felices, y creo que eso tiene más peso que cualquier otra cosa".

La Selección Colombia quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

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- ¿Cuáles fueron los puntos fuertes de la Selección Colombia en el Mundial?

"Colombia, conforme iban pasando los partidos, se iba sintiendo mucho mejor. Una cosa positiva fue que mantuvimos el arco en cero. Nos faltó ese peso para el gol, pero mantener el cero fue importante. Además, la Selección Colombia jugó muy bien en el manejo y la posesión del balón, algo de lo que antes carecíamos. Pero este es el fútbol, esto es lo que te da en este tipo de situaciones. Me siento orgulloso por lo que hizo Colombia dentro del campo".

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- ¿Los aspectos a mejorar de cara al futuro?

"Sí, indudablemente, siempre que hay un certamen hay muchísimos aspectos por mejorar. Ellos sabrán, dentro del seno de la selección, qué hay que mejorar. Yo diría que, más que todo, hay que tener un poco más de concentración a la hora de llegar a esas instancias finales; si tenemos dos opciones, la que nos queda hay que meterla. Solamente eso, pero es algo para mejorar, y creo que los jugadores también lo tienen en cuenta".

Gustavo Puerta, volante de la Selección Colombia. Foto: AFP

- ¿Qué opinión tiene de Gustavo Puerta y del nivel que mostró en el Mundial?

"Es un jugador al que tuve la oportunidad de ver en el Sudamericano en Cali. Siempre me pareció un futbolista con unas condiciones impresionantes y ahora lo confirmó. Es un jugador con mucho futuro para Colombia y para mí eso es muy importante".

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- ¿Y qué balance hace del Mundial de Luis Díaz?

"La gente tenía a Luis Díaz acostumbrado a que siempre hacía goles, pero para mí hizo un buen Mundial. Se sacrificó, corrió. No fue el jugador que todos esperábamos que hiciera goles, pero al final, las lágrimas de Luis Díaz dicen mucho. Me quedo con ese sentimiento, porque lo dio todo y sé que volverá a ser el de antes. Solo quiero desearles lo mejor a todos esos muchachos que nos hicieron sentir felices en los partidos que jugaron. Lo lindo del fútbol es que siempre da revancha, y la vamos a tener.

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Luis Díaz; jugador de la Selección Colombia Fotografía de: AFP

- ¿Debe seguir Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia para mantener este proceso?

"Pienso que los números lo dicen todo y, hasta ahora, Lorenzo tiene un buen porcentaje al frente de la Selección Colombia. Ha demostrado su valía y cómo la Selección Colombia volvió a ser lo de antes. Creo que se merece estar ahí, porque es el técnico que conoce a los jugadores, conoce su mentalidad y los convenció de jugar de otra forma. Pienso que merece continuar".

¿Qué opina de lo que dijo Falcao García sobre la reestructuración que debe haber en el fútbol colombiano?

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"En el fútbol colombiano, lógico. Me uno a las palabras de Falcao. Tiene que haber una reestructuración porque muchas veces, cuando no tenemos eso, termina pasándonos factura cuando llegamos a la Selección. Sí, creo que hay que reestructurar muchas cosas para que nuestro fútbol cambie y podamos estar al nivel de las competencias más altas y de otros países".