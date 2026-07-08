Figura de la Selección de Francia "se siente mejor", pero aún es duda para el juego contra Marruecos

Aurélien Tchouameni, centrocampista de la Selección de Francia “se siente mejor” de sus molestias físicas, pero sigue en duda para el próximo partido que deberá de enfrentar el seleccionado francés por un cupo en los cuartos de final del Mundial 2026 donde deberán de enfrentar a la Selección de Marruecos de este jueves, luego de que el jugador del Real Madrid se perdiera por este motivo el duelo previo en octavos de final frente a Paraguay del pasado sábado. Donde su selección se interpuso 1-0 con un gol desde el punto penal a manos de Kylian Mbappé

Así lo explicó Didier Deschamps, su seleccionador, en la rueda de prensa de la víspera del encuentro en Boston. “No tengo todos los elementos de juicio en cuanto a él. Se siente mejor, pero me he ido del hotel antes de hora esta mañana porque cuesta un poco llegar hasta aquí. Es necesario evaluarlo, pero sí se siente mejor”, aseguró.

De igual manera, agregaron que el centrocampista del conjunto 'merengue' tras seguir en un plan individualizado, puede que forme parte del entrenamiento con el grupo de este miércoles de la selección francesa ante de disputar uno de los encuentros más importantes para los francés. “Veremos más tarde. El resto de jugadores están disponibles”, añadió Deschamps, con lo que dispondrá listo para el choque de Marcus Thuram, ya recuperado de una lesión.

Aurélien Tchouameni; jugador de la Selección de Francia Fotografía de: AFP

¿Cunado es el encuentro entre la Selección de Francia y la Selección de Marruecos?

El seleccionado francés de Kylian Mbappé y la selección marroquí de Achraf Hakimi se enfrentarán este jueves 9 de julio a las 3:00 p. m. (hora Colombia) en el Gillette Stadium. Ambos equipos buscarán asegurar un tiquete directo a la semifinal de la cita mundialista, con el objetivo de estar cada vez más cerca de disputar la gran final del Mundial 2026. La selección que logre obtener el triunfo espera a su próximo rival el cual se encuentra entre la Selección de España y la Selección de Bélgica.