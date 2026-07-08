"La Selección Colombia tiene calidad, pero no cantidad; en el banco no hay un Luis Díaz"

Aún con el paso de las horas de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, al caer en definición 4-3 por penaltis con Suiza, en Vancouver; se siguen sintiendo ecos en nuestro país de lo sucedido y de la interrupción del sueño de avanzar hasta los cuartos de final del certamen organizado por la FIFA.

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se hizo un análisis de lo sucedido en la Copa del Mundo y el primero en tomar la palabra fue Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol.

"Nosotros dijimos que en la Selección Colombia había una gran debilidad en la nómina, ese fue un primer diagnóstico, ya que no tenemos recambio. Tenemos a lo sumo 14 jugadores. El tema es que hay calidad, pero no hay cantidad para resolver problemas como contra Suiza. Por ejemplo, un hombre para revertir era Sebastián Villa, pero ya sabemos cuáles son los problemas de los que no están y que no vinieron al campeonato del mundo", explicó de entrada, haciendo hincapié que el reto en territorio norteamericano era igualar lo hecho en Brasil 2014, cuando se avanzó hasta los cuartos de final de ese Mundial.

Hernández Bonnet también complementó en su opinión y acotó que "nadie puede negar que en selección hay jugadores con un perfil internacional indiscutible y uno de ellos es 'Lucho' Díaz. Lo que no tenemos es recambio, fíjese que Lucho no anduvo bien, acumuló demasiados minutos; pero cuando miras al banco no encuentras un Lucho Díaz".



Entre los periodistas del espacio radial también se habló de la permanencia de James Rodríguez siempre en la nómina titular de Colombia y de las pocas oportunidades de ser inicialista que tuvo Juan Fernando Quintero en la zona de creación en este Mundial.

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Los jugadores convocados quedarán en las próximas horas en vacaciones y uno de los temas para definir tiene que ver con la continuidad de Néstor Lorenzo, a quien se le vence el contrato a finales de este mes de julio. Ya en cuanto a partidos de preparación, la próxima fecha FIFA será en septiembre.