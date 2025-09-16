Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Entrenador de la Juventus no cabe de la 'dicha' con el regreso de Juan Cabal; ¡hubo elogios!

Entrenador de la Juventus no cabe de la 'dicha' con el regreso de Juan Cabal; ¡hubo elogios!

El defensor colombiano de la Juventus, Juan David Cabal, volvió a los terrenos de juego luego de una larga lesión. Frente a esto, el técnico Igor Tudor se refirió en rueda de prensa.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: septiembre 16, 2025 10:33 a. m.
Juan Cabal, en su regreso a las canchas con la Juventus
Juan Cabal, en su regreso a las canchas con la Juventus
Foto: X/ @juventusfc

