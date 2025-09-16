Entrenador de la Juventus no cabe de la 'dicha' con el regreso de Juan Cabal; ¡hubo elogios!

Juventus consiguió un valioso triunfo 4-3 el pasado sábado frente al Inter de Milán, en uno de los partidos más importantes del fútbol italiano. Los goles del encuentro fueron de Lloyd Kelly, Kenan Yildiz, Khéphren Thuram y Vasilije Adzic para los de Turín, y Marcus Thuram y Hakan Calhanoglu en dos ocasiones para el Inter.

Además de los tres puntos, la Juve recibió otra gran noticia. El defensor colombiano Juan David Cabal retornó a las canchas luego de 10 meses de ausencia. El jugador sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en noviembre de 2024 y hasta ahora pudo volver a sumar minutos con su equipo. Cabal entró al minuto 74 por Manuel Locatelli, generando una gran emoción en sus compañeros e hinchas.

Sobre su regreso, el técnico de la Juventus, Igor Tudor, comentó: "Cabal es un chico excepcional, nos alegra que haya vuelto después de un año. Aporta energía, positividad y calidad, y espero que nos ayude de ahora en adelante".

Por otro lado, los medios de comunicación italianos también se pronunciaron sobre la vuelta del central 'cafetero'. El diario La Stampa de Turín dedicó un espacio en su editorial para hablar de Cabal, "es una incorporación muy esperada para Tudor, ya que es el único jugador zurdo disponible para el técnico croata entre los jugadores que pueden jugar en el centro. Dadas sus características y aptitud, podrá jugar tanto como lateral como el suplente ideal en la defensa de tres hombres. Cabal ha vuelto, y para la Juve, esta es una noticia maravillosa".

Juan David Cabal, en un partido con Juventus la temporada pasada AFP.

La Gazzetta dello Sport, en contraparte, habló acerca de lo que puede aportar el colombiano a la zona defensiva del equipo. "El regreso de Cabal, de veinticuatro años es un avance importante, ya que le permite a Tudor contar con un defensa zurdo adicional y calibrar sus puntos fuertes de cara a un calendario bastante exigente. El colombiano está en buena forma, se ha esforzado mucho en recuperarse".

El jugador de 24 años llegó a la Juventus como una apuesta fuerte de los 'bianconeri' para reforzar su defensa, luego de una buena temporada en el Hellas Verona, sin embargo, tan solo jugó 9 partidos hasta que sufrió la lesión que lo marginó de las canchas. La temporada pasada, pese a los pocos juegos que disputó, Cabal realizó una asistencia y cada vez iba tomando más importancia en la 'vecchia signora'.

Ahora, el colombiano se prepara para el debut de la Juventus en la Champions League, cuando se enfrenten este martes al Borussia Dortmund en el estadio Allianz Arena a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).