A Luis Díaz lo quieren probar ahora en Champions League; aún dudan en Bayern Múnich

Pese al buen inicio de Luis Díaz con el Bayern Múnich, en Alemania todavía hay escepticismo de cara a lo que será su papel protagónico con los ‘bávaros’ en la competencia importante de la temporada, que es la Champions League.

Y es que, independiente a su gol en la Supercopa de Alemania o el reciente récord impuesto, tras anotar de manera consecutiva en los tres primeros duelos de Bundesliga; parece ser que en territorio alemán todavía tienen sus dudas respecto al colombiano.

En las últimas horas, previo a lo que será el encuentro frente a Chelsea por Champions League, el medio local ‘DW Sports’ lanzó ‘picante’ mensaje al guajiro, poniendo en duda su calidad y técnica para el ámbito internacional.

“Luis Díaz ha empezado con buen pie en la Bundesliga; 3 partidos, 3 goles y dos asistencias”, indicó de entrada el medio alemán, resaltando los impresionantes números del ‘cafetero’ en este inicio de campaña con los ‘bávaros’ en Liga.

No obstante, el mismo portal dejó inquietante pregunta en sus redes sociales, que ponen en duda su confianza en ‘Luchito’ de cara a lo que será el debut por la Liga de Campeones, este miércoles 17 de septiembre, frente al Chelsea.

“¿Podrá Luis Díaz mantener esta forma con el Bayern en la Champions League?”, citó ‘DW Sports’, que es uno de los medios deportivos, considerados como más importantes y reconocidos en Alemania.

