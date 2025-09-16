Última hora de la lesión de Jhon Durán, en Fenebahce; fecha clave para saber de su futuro

Jhon Durán es portada de todos los días en Turquía, donde le siguen a detalle el estado de su evolución en la lesión que no solo lo ha ausentado del Fenerbahce, sino que también de la Selección Colombia.

Y es que, ante tanta incertidumbre y expectativa de lo que es el real estado de salud del delantero colombiano, varios medios locales han ido dando pistas y luces de lo que han sido los últimos días para el paisa y su estimada fecha de regreso a los terrenos de juego.

Cabe destacar que días atrás, en territorio turco, portales aseguraron que existía la posibilidad de que el ‘cafetero’ tuviera que ser operado; hecho que lo dejaría por fuera la mayor parte de la temporada, comprometiendo su posibilidad de ir a la Copa del Mundo 2026 con el combinado ‘tricolor’.

Jhon Durán con Fenerbahçe - Foto: Getty Images

¿Qué nuevo se sabe de la lesión de Jhon Durán?

En el medio ‘Haber Global’ han hecho detallado análisis del paso a paso sobre la lesión del ‘cafetero’, quien ha tenido hasta que salir del país para hacer una revisión exhaustiva, buscando recuperarse lo más pronto posible.

“El futbolista colombiano viajó a Barcelona, España, durante el parón internacional en septiembre para recibir tratamiento por su lesión; luego, el colombiano regresó a Estambul y vio desde la grada el partido del Fenerbahce contra el Trabzonspor”, indicó de entrada el medio anteriormente mencionado.

Sumado a eso, el portal turco reveló que “el estado de Durán se ha esclarecido tras recibir una inyección en el tobillo; tanto, que las últimas revisiones del futbolista de 21 años revelaron una mejoría”.



¿Cuándo podría volver a las canchas Jhon Durán?

Evidentemente, ante la notoria mejoría en su estado de salud, en Estambul ya le ponen fecha al posible regreso del antioqueño, quien no ha cumplido con las expectativas que la hinchada tiene con él; esto, también por que su tiempo en cancha no ha sido el mejor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlıktan dönüşü 2-3 haftayı bulabilir. 21 yaşındaki golcünün ekim ayındaki milli arada hazır olması bekleniyor.



(A Spor) pic.twitter.com/cVCUHXySG2 — İsler Spor (@islerspor) September 16, 2025

Así como lo informó ‘Isler Spor’, el colombiano estaría listo para inicios de octubre, cuando la Selección Colombia vuelva al ruedo, en compromiso internacional.

“John Durán, del Fenerbahce, podría regresar de su lesión en dos o tres semanas. Se espera que el delantero de 21 años esté listo para el parón internacional en octubre”, agregó el portal turco.

