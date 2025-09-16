Luis Díaz, ¡atento!; Chelsea y la noticia de último momento para Champions League

El Chelsea ha agregado al argentino Facundo Buonanotte a la lista de la Champions League por la lesión de Dario Essugo.

El centrocampista argentino, que llegó al Chelsea este verano procedente del Brighton & Hove Albion, ha sustituido a Essugo después de que este tuviera que pasar por el quirófano la semana pasada por una lesión muscular en el muslo.

Essugo se lesionó durante el parón por fútbol de selecciones con Portugal sub21 y estará varios meses de baja, por lo que el Chelsea ha tomado la decisión de utilizar su plaza para dársela a otro jugador que sí vaya a estar disponible durante la fase de grupos.

Publicidad

Los de Enzo Maresca debutarán en la máxima competición continental este miércoles contra el Bayern de Múnich.



¿Cómo llega Chelsea al partido frente al Bayern?

El Chelsea perdió la oportunidad de alcanzar la cima de la Premier League cuando el gol del empate de Fabio Carvalho en el minuto 93 salvó el empate 2-2 para el Brentford en el derbi del oeste de Londres del pasado sábado.

El Chelsea se mantiene invicto esta temporada, pero ocupa la quinta posición, a un punto del cuarteto líder formado por Arsenal, Tottenham, Bournemouth y Liverpool.

Publicidad

Chelsea, en el partido del pasado fin de semana contra Brentford Foto: AFP

Jorrel Hato tuvo dificultades en su debut como titular en la Premier League, mientras que Wesley Fofana solo duró 45 minutos en su primera titularidad de la temporada.

Facundo Buonanotte y Jamie Gittens no brillaron en las áreas de ataque y el Chelsea pagó caro el desperdicio de 45 minutos.

"Creo que estuvimos muchísimo mejor (en la segunda mitad)", dijo Maresca. "Creo que merecimos ganar el partido, pero es una pena. Perdimos dos puntos".

Publicidad

El Chelsea, que afrontó el duelo con un once poco reconocible y con la cita con el Bayern Múnich, de Liga de Campeones, el próximo miércoles, en el horizonte, estuvo sometido muchos minutos por el devenir de un encuentro sin dueño, que quiso dominar y que no tuvo en la mano hasta la entrada de Palmer.