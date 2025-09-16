Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luis Díaz, ¡atento!; Chelsea y la noticia de último momento para Champions League

Luis Díaz, ¡atento!; Chelsea y la noticia de último momento para Champions League

Antes del estreno del 'guajiro' con el Bayern Múnich, en la Champions League; su rival, el Chelsea, confirmó una noticia que cambia sus planes antes del juego.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 16, 2025 08:23 a. m.
Comparta en:
Chelsea, rival de Luis Díaz en la Champions League
Chelsea, rival de Luis Díaz en la Champions League
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad