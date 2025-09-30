Enzo Fernández se le burló a Richard Ríos; la rivalidad siguió en Chelsea vs Benfica

Richard Ríos la pasó mal en Stamford Bridge este martes 30 de septiembre, en la visita del Benfica al Chelsea, por la fecha 2 de la fase liga de la Champions League, marcando el autogol del 1-0 final que le dio los tres puntos a los blues.

Pero además de eso, se vivió un nuevo capítulo de la rivalidad entre el mediocampista colombiano y el argentino Enzo Fernández, con quien ha tenido cruces en los duelos de selecciones, y más recientemente en Palmeiras vs Chelsea, en el Mundial de Clubes.

Esta vez, tuvieron varios duelos entre ambos, pero el campeón del mundo se vio burlón y provocador con Richard Ríos, quien mostró frustración en algunas jugadas en las que le hizo falta a su rival.

De hecho, ya con el autogol que había marcado el colombiano, le cometió una infracción a Enzo Fernández, le protestó al árbitro la decisión, y la cámara enfocó al del Chelsea, quien con risa burlona se quedó mirando al nacido en Vegachí, Antioquia.



Acá la burla de Enzo Fernández a Richard Ríos, en partido Chelsea vs Benfica, por la Champions League: