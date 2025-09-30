Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Enzo Fernández se le burló a Richard Ríos; la rivalidad siguió en Chelsea vs Benfica

Enzo Fernández se le burló a Richard Ríos; la rivalidad siguió en Chelsea vs Benfica

Luego del cruce que tuvieron en el Mundial de Clubes cuando el colombiano jugaba en Palmeiras, y tras los recientes enfrentamientos en Colombia vs Argentina, hubo un nuevo capítulo entre ambos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Richard Ríos y Enzo Fernández
Richard Ríos y Enzo Fernández en Chelsea vs Benfica Champions League - Foto:
Transmisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad