Equipos rivales del Bayern Múnich y Luis Díaz en la Champions League 2025/26; no le toco fácil

Este jueves 28 de agosto se hizo el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025/26 y el Bayern Múnich, que es uno de los candidatos, y que tiene a Luis Díaz en sus filas, tendrá duros rivales a vencer para pasar a la ronda final del certamen internacional de la UEFA.
Así las cosas el equipo alemán conoció los 8 clubes a los que se medirán en el nuevo formato de la Liga de Campeones, con partidos de local y visitante (no ida y vuelta), buscando sumar la mayor cantidad de puntos.
Chelsea (Inglaterra)
PSG (Francia)
Brujas (Bélgica)
Arsenal (Inglaterra)
Sporting (Portugal)
PSV (Países Bajos)
Union Saint-Gilloise (Bélgica)
Pafos (Grecia)
💫 𝗨𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗚𝗲𝗴𝗻𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲-𝗟𝗶𝗴𝗮𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 👊 pic.twitter.com/r9SluOJH6Q— FC Bayern München (@FCBayern) August 28, 2025