Equipos rivales del Bayern Múnich y Luis Díaz en la Champions League 2025/26; no le toco fácil

Este jueves 28 de agosto se hizo el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025/26 y el Bayern Múnich, que es uno de los candidatos, y que tiene a Luis Díaz en sus filas, tendrá duros rivales a vencer para pasar a la ronda final del certamen internacional de la UEFA.

Así las cosas el equipo alemán conoció los 8 clubes a los que se medirán en el nuevo formato de la Liga de Campeones, con partidos de local y visitante (no ida y vuelta), buscando sumar la mayor cantidad de puntos.



Rivales del Bayern Múnich en la Champions League 2025/26:

Chelsea (Inglaterra)

PSG (Francia)

Brujas (Bélgica)

Arsenal (Inglaterra)

Sporting (Portugal)

PSV (Países Bajos)

Union Saint-Gilloise (Bélgica)

Pafos (Grecia)