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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Era golazo de Luis Díaz al ángulo para el Bayern, pero el arquero de Friburgo voló para evitarlo

Era golazo de Luis Díaz al ángulo para el Bayern, pero el arquero de Friburgo voló para evitarlo

Al minuto 80, cuando el Bayern Múnich iba perdiendo 2-0 este sábado, el colombiano Luis Díaz sacó una jugada mágica dentro del área y definió de gran manera, pero el guardameta rival se lució.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Luis Díaz Friburgo vs Bayern Múnich
Luis Díaz en Friburgo vs Bayern Múnich - Foto:
AFP

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