Era golazo de Luis Díaz al ángulo para el Bayern, pero el arquero de Friburgo voló para evitarlo

Bayern Múnich remontó el partido contra el Friburgo, en un compromiso en el que estuvo el colombiano Luis Díaz, quien aunque no marcó, estuvo cerca, especialmente con un remate al minuto 80, cuando aún iban perdiendo 2-0.

A falta de 10 minutos para el final del encuentro, el atacante colombiano se las ingenió dentro del área, regateó, pisó la pelota y sacó un remate que tenía destino al ángulo, pero el arquero rival se lució volando y evitando el tanto.

Por supuesto, esa atajada del guardameta Noah Atubolu sorprendió a sus compañeros y a los jugadores del Bayern Múnich, especialmente a Luis Díaz, quien estuvo tan cerca de marcar para descontar.

Afortunadamente, en el tramo final del encuentro los bávaros lograron remontar y ganar 3-2 con anotaciones de Tom Bischof y uno de Lennart Karl, para sumar tres puntos y dar un paso más hacia el título de la Bundesliga.



Así fue el casi gol de Luis Díaz al ángulo, en Friburgo vs Bayern Múnich: