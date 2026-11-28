Bayern Múnich empató 0-0 este sábado en su visita al Hamburgo, en juego de la Bundesliga. Sin embargo, en los instantes finales del encuentro, que se disputó en el Volksparkstadion, hubo una jugada polémica que todo el elenco 'bávaro' reclamó como penalti. La misma tuvo como protagonista a Luis Díaz.

El colombiano fue derribado dentro del área por un rival, previo a una jugada individual. No obstante, el árbitro dejó seguir la acción ante la incredulidad del banco técnico del 'grande de Baviera', liderado por Vincent Kompany, quien reclamó eufóricamente un cobro desde el punto blanco del penalti.

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Vea acá la jugada:

Meinungen zu der letzten Aktion, Foul an Luis Diaz? pic.twitter.com/erR20VSeKK — SwepixTV (@SwepixTv) November 28, 2026