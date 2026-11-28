Bayern Múnich, diezmado por múltiples bajas y en inferioridad numérica todo el segundo tiempo por expulsión de Joshua Kimmich, no pasó este sábado de un empate a ceros contra el Hamburgo con lo que el líder Borussia Dortmund podría mañana aumentar la ventaja. Luis Díaz jugó todo el segundo tiempo.

El Bayern enfrentó un partido más en medio de la racha de bajas que atraviesa. Se trataba del segundo compromiso después de las lesiones de Harry Kane y Olise a cuyas ausencias se agregaban las de Jamal Musiala, Alphonso Davies y Serge Gnabry.

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Luis Díaz, recién recuperado de una lesión muscular, al menos estaba en el banquillo. El entrenador, Vincent Kompany, optó además por dar descanso a algunos titulares habituales en la parte de atrás como Dayot Upamecano y Konrad Laimer -este último había sido ensayado como delantero centro ante el Lille- y también a Nathaniel Brown, que últimamente ha tenido que jugar de extremo.

Luis Díaz en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga. Foto: Getty Imágenes

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Todo eso abrió el paso para jóvenes y canteranos, como Noah Codjo-Evora, que salió de titular en punta de ataque, o Sapoko Ndiaye. La formación, con excepciones como las de Joshua Kimmich, Aleksandr Pavlovic o Jonathan Tah, tenía mucho de segundo equipo.



No obstante, el Bayern salió en plan de apoderarse de la pelota y logró que el partido se plantease como suelen plantearse los partidos del club bávaro, en el campo contrario y con el rival defendiéndose y tratando de contragolpear.

Sin embargo, al Bayern -con cerca de un 80 por ciento de posesión de pelota- tenía dificultades para romper la última linea del Hamburgo y crear ocasiones de peligro.

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Hacia el final del primer tiempo, vino la expulsión del Kimmich que reaccionó con una agresión ante una fuerte entrada de Rössing Lelesiit.

En el segundo tiempo, con el Bayern en inferioridad numérica, el Hamburgo, que siguió sin tener mucha posesión, tuvo más fácil defender y tuvo que hacer menos desgaste físico.

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Hacia adelante los hanseáticos también tuvieron una buena ocasión en el 78 tras un saque de banda y un desborde de Adeline que terminó con un remate ligeramente desviado.

Tabla de posiciones en la Bundesliga, tras Hamburgo 0-0 Bayern Múnich:

Posición Equipo PJ G E P GF GC DG Puntos 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 17 7 10 24 2 Bayern Múnich 11 6 5 0 30 10 20 23 3 Friburgo 10 7 1 2 21 10 11 22 4 RB Leipzig 10 7 0 3 32 14 18 21 5 Leverkusen 10 6 1 3 24 17 7 19 6 Werder Bremen 11 5 4 2 24 18 6 19 7 Frankfurt 11 4 4 3 16 20 -4 16 8 Stuttgart 11 4 2 5 15 15 0 14 9 Colonia 11 3 4 4 16 15 1 13 10 Paderborn 11 3 4 4 16 16 0 13 11 Mainz 05 11 4 1 6 21 23 -2 13 12 SV Elversberg 11 4 1 6 17 24 -7 13 13 Hamburg 11 4 1 6 10 24 -14 13 14 Augsburgo 10 3 3 4 23 21 2 12 15 Hoffenheim 10 4 0 6 16 18 -2 12 16 Schalke 04 11 1 4 6 6 19 -13 7 17 FC Union Berlin 11 1 4 6 9 28 -19 7 18 Mönchengladbach 11 1 2 8 15 29 -14 5