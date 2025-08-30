Era un golazo de James Rodríguez en la Liga MX: vea acá la acción en León vs. Querétaro

León, con James Rodríguez a la cabeza, recibió este sábado 30 de agosto al Querétaro en el marco de la séptima jornada de la Liga MX. Precisamente, el '10' de las 'fieras' fue el protagonista de una jugada que terminó poniendo de pie a todos los hinchas presentes en el Nou Camp.

Tras una serie de toques en el borde del área de los 'gallos blancos', la pelota le quedó a Rodríguez Rubio, quien tras acomodar la misma, se perfiló y sacó un remate de zurda que terminó estrellándose en el palo. ¡Iba a ser un verdadero golazo del capitán de la Selección Colombia! Hubo lamento del cucuteño y de todo León; fue al minuto 49.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, fue capitán del Club León contra Querétaro, por la Liga MX Getty Images

Vea acá la jugada de James Rodríguez que por poco es un golazo en León vs. Querétaro:

¡BALÓN AL PALO DE JAMES RODRÍGUEZ! Espectacular remate del 10 de la 'Fiera' y el palo negó un golazo. #JAMESxWIN 🔟🦁🟢 pic.twitter.com/FO20aqexTF — Win Sports (@WinSportsTV) August 31, 2025