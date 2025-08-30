James Rodríguez se enojó, tras recibir una infracción en León vs. Querétaro, por Liga MX

James Rodríguez regresó a la titular del León y se hizo sentir en la cancha. Este sábado 30 de agosto, su equipo recibió a Querétaro, por la fecha siete de la Liga MX, y el mediocampista colombiano se mostró participativo. De hecho, recibió la férrea marca de su rival, hasta el punto de que sufrió una dura falta que desató su enojo.

Cuando transcurría el minuto nueve del compromiso, el capitán de la 'fiera' se hizo con la pelota y cuando quiso girar, fue golpeado por Francisco Eduardo Venegas. El árbitro no dudó en sancionar infracción y amonestar al defensa de los 'gallos blancos', mientras que el '10' se retorció de dolor, manoteó y se molestó por lo ocurrido.



Falta sobre James Rodríguez, en León vs. Querétaro, por la Liga MX