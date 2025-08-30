Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez se enojó, tras recibir una infracción en León vs. Querétaro, por Liga MX

James Rodríguez se enojó, tras recibir una infracción en León vs. Querétaro, por Liga MX

El partido de la fecha siete, jugado en el Nou Camp, fue intenso y el mediocampista colombiano, James Rodríguez, fue testigo de la pierna fuerte.

James Rodríguez, capitán y mediocampista del Club León, en el partido contra Querétaro, por la Liga MX
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 30, 2025 07:07 p. m.