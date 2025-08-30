Publicidad

Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa sufrieron dura derrota en Portugal; Porto les ganó 1-2

Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa sufrieron dura derrota en Portugal; Porto les ganó 1-2

El delantero samario jugó todo el compromiso con Sporting Lisboa en el clásico del fútbol portugués frente a los 'dragones' y el cual se efectuó en el estadio Jose Alvalade.

Luis Javier Suárez, al fondo, en juego de Sporting Lisboa frente al Porto.
Luis Javier Suárez, al fondo, en juego de Sporting Lisboa frente al Porto.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 30, 2025 05:08 p. m.