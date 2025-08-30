Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa sufrieron dura derrota en Portugal; Porto les ganó 1-2

El Porto ganó a domicilio este sábado 30 de agosto al Sporting Lisboa por 1-2 con un gol en propia puerta del argentino Nehuén Pérez, por lo que los 'dragones' suben hasta la primera posición de la tabla general de la Liga de Portugal. En los 'leones' estuvo todo el compromiso el delantero colombiano, Luis Javier Suárez.

Los goles no llegaron hasta la segunda parte del encuentro, cuando el neerlandés Luuk de Jong marcó su primer gol en la competición en el minuto 61 y abrió el marcador del clásico luso.

Poco después, en el minuto 64, el brasileño William Gomes amplió la ventaja del Porto en el Jose Alvalade.

Jugadores del Sporting Lisboa se lamentan de la derrota contra el Porto. AFP

En ambas celebraciones de los 'dragones' hubo objetos lanzados desde las gradas y golpearon a jugadores: primero a Zaidu, que quedó tendido en el suelo, y después al propio Gomes.

Fue un partido marcado por la tensión, con un total de ocho tarjetas amarillas y una roja al adjunto del entrenador italiano Francesco Farioli, que acaba de aterrizar en el Porto.

Una de las amarillas fue para el delantero español Samu Aghehowa cuando estaba en el banquillo por excederse en la celebración del segundo gol de su equipo. Después de la amonestación salió al campo en sustitución de De Jong, reincorporándose así tras perderse la semana pasada un encuentro del Porto por lesión.

A pesar de las oportunidades que tuvieron ambos clubes, el marcador se cerró en el minuto 73 cuando el argentino Nehuén Pérez anotó un tanto en propia puerta, reduciendo la ventaja de los 'dragones'.

Con la victoria de este sábado los 'dragones' se convierten en líderes de la clasificación general de la Liga de Portugal, con 12 puntos, seguidos del Famalicao con 10 y el Sporting Lisboa y el Moreirense, con 9 puntos respectivamente.

El Benfica, que tiene en sus filas a Richard Ríos, ocupar la séptima posición de la tabla con 6 puntos a la espera de jugar este domingo el Alverca y con un partido menos disputado en la competición.