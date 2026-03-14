Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Error de Luis Díaz le costó caro al Bayern Múnich; se confió y terminó en gol del Bayer Leverkusen

Error de Luis Díaz le costó caro al Bayern Múnich; se confió y terminó en gol del Bayer Leverkusen

Cuando apenas iban 5 minutos de juego, este sábado, el colombiano Luis Díaz pidió una falta, no se la dieron y siguió la jugada. La acción terminó en el gol del Bayer Leverkusen.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich
Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad