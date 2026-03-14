Error de Luis Díaz le costó caro al Bayern Múnich; se confió y terminó en gol del Bayer Leverkusen

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Bayer Leverkusen se adelantó en el marcador en el partido contra el Bayern Múnich, este sábado, gracias a un golazo de Aleix García, luego de un error del colombiano Luis Díaz.
Corrían los 5 minutos del juego de la Bundesliga cuando el guajiro tenía la posesión de la pelota por la banda izquierda, y ante la presión de Montrell Culbreath pidió una falta, no se le dieron, siguió protegiendo la pelota pero se dio por vencido y perdió la posesión.
A pesar del reclamo de Luis Díaz a los árbitros, la acción continuó y de ahí salió el gol de Aleix García, quien dentro del área remató y puso el 1-0 del Bayer Leverkusen sobre el Bayern Múnich.
LUCHO DÍAZ LA PERDIÓ Y EL LEVERKUSEN NO PERDONÓ: el español Aleix García le puso el broche de oro a la contra y marcó el 1-0 ante Bayern Munich. ¿Era falta sobre el colombiano en el inicio de la jugada?— SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026
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