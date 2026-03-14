Error de Luis Díaz le costó caro al Bayern Múnich; se confió y terminó en gol del Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen se adelantó en el marcador en el partido contra el Bayern Múnich, este sábado, gracias a un golazo de Aleix García, luego de un error del colombiano Luis Díaz.

Corrían los 5 minutos del juego de la Bundesliga cuando el guajiro tenía la posesión de la pelota por la banda izquierda, y ante la presión de Montrell Culbreath pidió una falta, no se le dieron, siguió protegiendo la pelota pero se dio por vencido y perdió la posesión.

A pesar del reclamo de Luis Díaz a los árbitros, la acción continuó y de ahí salió el gol de Aleix García, quien dentro del área remató y puso el 1-0 del Bayer Leverkusen sobre el Bayern Múnich.



Así fue el error de Luis Díaz en gol de Aleix García, en Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich: