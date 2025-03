Al Nassr deberá pasar la página del mal momento en la Liga de Arabia Saudita y enfocarse en la Champions League asiática, donde enfrentará al Esteghlal, en los octavos de final.

Este lunes 3 de marzo el conjunto en el que juega el colombiano Jhon Durán visitará Irán en la ida de este duelo entre ambos equipos, y con la notoria baja del astro portugués Cristiano Ronaldo , quien no viajó a Teherán por temas de seguridad.

Esteghlal vs Al Nassr EN VIVO, hora y dónde ver el partido de Jhon Durán en Champions asiática

Fecha: lunes 3 de marzo de 2025

Hora: 11:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Azadi Sports Complex (Teherán, Irán)

Transmisión: Disney Plus

Este será el segundo partido de Jhon Durán en la Champions League asiática con la camiseta de Al Nassr, el anterior fue contra el Al Wasl, donde disputó los 90 minutos y no marcó gol.

Y es que las principales actuaciones del delantero colombiano se han dado es en la Liga de Arabia Saudita, marcando dobletes frente a Al Feiha y Al Ahli, acumulando cuatro anotaciones ya en apenas cuatro encuentros disputados con la camiseta de los de Riad.

Cristiano Ronaldo no jugará con Al Nassr vs Esteghlal

La ausencia del portugués en la lista de convocados dada por el técnico italiano Stefano Pioli, este domingo, es lo que ha causado reacciones y noticias, ya que no habría viajado por un tema de seguridad.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr - Foto: Yasser Bakhsh/Getty Images

Según el diario ‘Marca’ desde el club Al Nassr decidieron que Cristiano Ronaldo no viajara porque en 2023 en un partido contra Persépolis, “fue grabado dando un abrazo y un beso en la frente a Fatemeh Hammami Nasrabadi, una artista que sufre una discapacidad y pinta con los pies. Según la legislación iraní, el gesto puede considerarse adulterio, ya que, el beso no va dirigido por el cónyuge”.

De la misma manera el citado medio mencionó que según las leyes de ese país eso podría acarrear recibir casi 100 latigazos.