¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 1?

¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 1?

A pesar de que no es el líder del Bahrain Victorious, Santiago Buitrago demostró que tiene con qué dar pelea y fue el mejor colombiano de la primera jornada.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, corre la Vuelta a España 2025
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, corre la Vuelta a España 2025
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 01:17 p. m.