¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 1?

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) es el primer líder de la edición 80 de la Vuelta a España al imponerse al esprint en la etapa inaugural disputada entre Turín-Reggia Di Venaria y Novara, la cual contó con un total de 186,7 kilómetros de recorrido. Allí, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) fue el mejor de los siete colombianos que están en competencia.

Philipsen, primer líder del Tour 2025, repitió honor en la Vuelta, merced a su superioridad en el esprint, que concretó con un tiempo de 4h 09' 21'', a una media de 45 km/h. Le siguieron el británico Ethan Vernon (Israel Premier Tech) y el venezolano Orluis Aular (Movistar Team), quienes no pudieron hacer mucho, ya que la distancia entre cada uno de ellos fue amplia.

Ya en la clasificación general, y teniendo en cuenta las bonificaciones conseguidas a lo largo del trayecto, el belga supera por cuatro segundos Ethan Vernon, quien aparece en la segunda plaza. Quien completa el podio, de tercero, es Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) también a 4''. A partir del séptimo, la mayoría de ciclistas se encuentra a 10 segundos del primero.

Así las cosas, Santiago Buitrago, quien cruzó la meta en el puesto 28, con el mismo tiempo del vencedor, aparece de 30 en la general, a 10''. Recordemos que el líder del Bahrain Victorious es Antonio Tiberi, quien culminó de 79 y eso le generó que sea 81 en la general. Por eso, el desarrollo de la carrera los pondrá en su lugar, dependiendo del rendimiento de ambos.

Publicidad

La temporada del bogotano empezó en la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 Gran Premi València, siendo cuarto. Posteriormente, fue campeón de la Vuelta a la Comunidad Valenciana; quinto en la Clásica VAR, y segundo en el Tour de los Alpes Marítimos. Pero no todo fue 'color de rosa' y llegaron los problemas para el 'escarabajo', en la París Niza.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, fue elegido para la Vuelta a España 2025 Getty Images

Cuando corría la cuarta fracción, sufrió una caída y tuvo que retirarse. Después de un mes de recuperación, reapareció en la Vuelta al País Vasco, donde fue 13, mientras que culminó de 29 en la Amstel Gold Race, sexto en la Flecha Valona y 37 en la Lieja Bastoña Lieja. De esa manera, fue elegido para correr el Tour de Francia, donde fue el 'capo' de su escuadra.

Publicidad

Infortunadamente, no se encontraba en óptimas condiciones desde lo físico, eso mermó su rendimiento y terminó de 40 en la general. Por eso, ahora, en la Vuelta a España, Santiago Buitrago quiere su revancha.