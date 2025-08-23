Jhon Lucumí se rebela y presiona para su traspaso a la Premier; "espero pueda reflexionar"

Parece que el periplo de Jhon Lucumí por Italia está cerca de llegar a su final. El jugador quiere tener un cambio de aires y así se lo ha hecho saber a su actual club. Sin embargo, su salida ha sido objeto de discusiones entre las directivas del Bologna y su representante, quienes aún no llegan a un acuerdo para dejar partir al central de 27 años.

Inicialmente, el CEO del equipo italiano, Claudio Fennucci dio unas declaraciones al medio Il Resto del Carlino con las que parecía abrir la puerta al adiós del jugador. “Siempre he dicho que preferiríamos mantener a todos, aunque sabemos que, en realidad, ciertas ofertas pueden ser difíciles, sobre todo si la Premier League llama a la puerta”, dijo. “Es obvio que una gestión a tan gran escala, diseñada para ser competitiva, no puede, sino financiarse con algunas ventas. Hemos reinvertido parte de los beneficios de las ventas en el mercado, y quizás invirtamos más”.

Sin embargo, luego hablo más específicamente del central 'cafetero', afirmando que se mantendría en el club. “Jhon ya lleva tres años con nosotros, lo cual es mucho tiempo en el fútbol actual. Tenía la ambición de irse, pero lamentablemente, el plazo de la oferta no se materializó”. Y es que la salida del otro central titular del equipo, Sam Beukema, al Napoli, según el directivo, trastocó la de Lucumí. “De lo contrario, podríamos haber hecho algo con él y, en ese momento, haber conservado a Sam. Sin embargo, no decidimos el mercado de fichajes: las condiciones no son las adecuadas para que lo reemplacen ahora mismo, así que Jhon se quedará con nosotros".

Ante esto, el periodista Fabrizio Romano habló con el representante del colombiano, Simone Rondanini, quien pidió que los deseos del jugador sean escuchados. “Leí con atención las palabras del CEO del Bolonia, a quien respeto mucho, así como del club que ha acompañado a Jhon en estos maravillosos años. Es natural sentir algo de decepción, porque nuestra relación con el club siempre ha sido humana. Desde el principio, nuestro proyecto estuvo ligado a una estancia de dos o tres años, reconociendo en Jhon un jugador en constante crecimiento. El año pasado nos pidieron que nos quedáramos y lo hicimos con gran disponibilidad. Este año, sin embargo, desde el comienzo de la temporada, el mensaje siempre ha sido claro por ambas partes: si hubiera llegado la oferta adecuada, Jhon habría tenido la posibilidad de un traspaso. Por lo tanto, espero que el Bolonia pueda reflexionar y encontrar una solución equilibrada y positiva para todos. Entiendo la importancia del club y del jugador, y espero que nuestra petición también sea comprendida".

Por lo tanto, hay una lucha entre jugador y club por ver quién gana la partida, si Lucumí logra irse o si definitivamente se queda. No obstante, de acuerdo con información del periodista Nicolo Schira, ya existe un acuerdo en los términos personales entre el defensor y el Sunderland de la Premier League. Se habla de que tendría un contrato hasta 2030, en los que ganaría tres millones de euros por año, aunque falta el visto bueno del Bologna, que no acepta todavía la oferta del elenco inglés de entre 27 y 28 millones de euros por los servicios de Jhon Lucumí.