Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Lucumí se rebela y presiona para su traspaso a la Premier; "espero pueda reflexionar"

Jhon Lucumí se rebela y presiona para su traspaso a la Premier; "espero pueda reflexionar"

Según distintos periodistas europeos, el defensor colombiano Jhon Lucumí tendría las horas contadas en su equipo, el Bolonia. Se viene un tire y afloje entre clubes.