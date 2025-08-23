Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz vive ‘luna de miel’ en Bayern Múnich; “este man es uno de los favoritos”

Luis Díaz vive ‘luna de miel’ en Bayern Múnich; “este man es uno de los favoritos”

Luego de una actuación brillante con un golazo y dos asistencias en el 6-0 sobre Leipzig, Luis Díaz se lleva el protagonismo en Alemania. Cámaras, fotos, autógrafos y más lo persiguen.