Luis Díaz vive ‘luna de miel’ en Bayern Múnich; “este man es uno de los favoritos”

Luis Díaz convenció rápido a los hinchas del Bayern Múnich, a la prensa alemana, a sus compañeros y a su técnico, mostrándose en la pretemporada y ya marcando dos goles en la misma cantidad de partidos oficiales con la camiseta de los bávaros (uno en Supercopa y otro en Bundesliga).

El colombiano viene de marcar un golazo y dar dos asistencias a Harry Kane en el triunfazo 6-0 sobre el Leipzig, en la primera fecha del campeonato alemán, deslumbrando a los seguidores, que ven su veloz adaptación.

Por eso, ni 24 horas después de su magnifica actuación con el Bayern Múnich en Bundesliga, en un evento del club al que asistió toda la plantilla, aunque no jugó el partido de exhibición, sí estuvo atento a compartir con los hinchas, a los que ya se echó al bolsillo.



Luis Díaz y el cariño de hinchas del Bayern Múnich

Las cuentas oficiales en español del equipo alemán no han dudado en darle mucha trascendencia y mostrar la cercanía que hay del futbolista colombiano con los fanáticos del Bayern.

“Este man es uno de los favoritos de la afición. ¡Grande, Luchito! Mientras se juega la segunda parte, hay fiesta dentro y fuera de la cancha... ¿O no, Luis Díaz?”, fueron algunos de los mensajes en las redes sociales del elenco de Múnich, este sábado.

Este man es uno de los favoritos de la afición ❤️🤍



¡𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲, 𝗟𝘂𝗰𝗵𝗶𝘁𝗼! pic.twitter.com/Jc03YmSy5M — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 23, 2025

Publicidad

De hecho, resaltaron que el nacido en Barrancas, La Guajira, aunque no disputó minutos en este encuentro amistoso, estuvo presto para atender a los jóvenes, niños y adultos que dijeron presente en el lugar.

“Nuestro Luchito firmó autógrafos casi los 90 minutos del amistoso y lo hizo como un campeón. Por cierto: lindos los papelitos rojiblancos, primo”, se leyó en otras de las publicaciones del Bayern Múnich en español sobre Luis Díaz y la cercanía con los hinchas.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luis Díaz con hinchas de Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

Publicidad

El próximo encuentro programado para el equipo bávaro dirigido por Vincent Kompany es este miércoles 27 de agosto, a la 1:45 p.m. (hora colombiana), en el estadio BRITA-Arena, donde oficia como local el modesto Wehen Wiesbaden, rival en la primera ronda de la Copa de Alemania.

Eso sí, no está claro si Luis Díaz y las principales figuras del Bayern Múnich disputen ese partido, sabiendo que el sábado 30 de agosto visitarán al Augsburgo, por la fecha 2 de la Bundesliga. Esa decisión la tomará el DT del cuadro teutón en las próximas horas.