James Rodríguez, ¿volverá a la titular con León frente a Pachuca en Liga MX?

El regreso de James Rodríguez es la gran novedad en el Club León para la sexta jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El mediocampista colombiano, que se había perdido los últimos encuentros por lesión, vuelve a ser tenido en cuenta por el técnico Eduardo Berizzo en un momento en que los ‘esmeraldas’ buscan consolidar su camino en el campeonato.

El pasado fin de semana, León consiguió una importante victoria en condición de visitante al superar 1-0 a Necaxa. Ese triunfo les permitió sumar confianza tras un arranque irregular y ahora el objetivo es mantener la racha positiva en el duelo de este sábado contra Pachuca, que se disputará en el estadio Nou Camp.

La presencia de James Rodríguez genera gran expectativa entre la afición, que espera verlo nuevamente en el campo y aportando su talento para que León logre su segundo triunfo consecutivo en la Liga MX.



¿James Rodríguez será inicialista frente a Pachuca?

James Rodríguez en una de las prácticas del León previo al juego contra Pachuca. X de @clubleonfc

Aunque la recuperación del colombiano ha sido positiva y ya dejó atrás los problemas físicos que lo marginaron en las últimas dos fechas, no está confirmado que inicie como titular.

Publicidad

El periodista Paco Montes informó a través de su cuenta de X que James fue convocado para el compromiso frente a los ‘tuzos’, pero que lo más probable es que inicie desde el banco de suplentes.

“Vuelve a la convocatoria del @clubleonfc, el gran 10 colombiano, @jamesdrodriguez, la lesión quedó atrás, aunque no iría en el 11 inicial”, escribió el comunicador mexicano.

Vuelve a la convocatoria del @clubleonfc , el gran 10 colombiano, @jamesdrodriguez , la lesión quedo atrás, aunque no iría en el 11 inicial#ElGuardián pic.twitter.com/3VNLJQRPMh — Paco Montes (@PacoMontesLA) August 22, 2025

Publicidad

¿A qué hora es el partido entre León vs. Pachuca?

El compromiso entre León y Pachuca se jugará este sábado 23 de agosto a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Nou Camp. El duelo será transmitido por televisión cerrada para todo el país, en lo que se espera un partido atractivo por el estilo ofensivo de ambos equipos.

Posibles alineaciones León vs. Pachuca

Club León: Jiménez; Santos, Barreiro, Frías, Reyes; Estrada, Echeverría, Moreno, Beltrán; Rodríguez, Ayón.

Club Pachuca: Moreno, Sánchez, Bauermann, Barreto, Aceves; Montiel, Bautista, Quiñones, Guzmán; Togni, Idrissi.

Números de James Rodríguez

En lo que va de la temporada con León, James Rodríguez ha disputado seis encuentros entre la Liga MX y otras competiciones oficiales. En ese lapso ha logrado un gol y una asistencia, cifras que espera mejorar a medida que acumule más minutos y continuidad.

El regreso del volante cafetero es una gran noticia para el equipo, que ve en él a un jugador con experiencia internacional capaz de marcar diferencias en partidos clave. La incógnita ahora es si Berizzo decidirá darle la titularidad o lo reservará para el segundo tiempo frente a Pachuca.