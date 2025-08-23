Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, ¿volverá a la titular con León frente a Pachuca en Liga MX?

James Rodríguez, ¿volverá a la titular con León frente a Pachuca en Liga MX?

El conjunto ‘esmeralda’ afronta la sexta fecha de la Liga MX con la ilusión de sumar una nueva victoria en el Nou Camp frente al Pachuca que busca recuperar terreno.