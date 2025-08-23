Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, afectados en Crystal Palace; pagaron 80 millones por un compañero

El Arsenal confirmó este sábado el fichaje del atacante Eberechi Eze, procedente del Crystal Palace, por 67 millones de libras (80 millones de euros). Con esto, el equipo en el que juegan los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma sufren una dura baja de cara a la temporada, en la que además también podrían perder a Marc Guéhi, quien está en la órbita del Liverpool, desarmando así el competitivo equipo que han marcado en los últimos años, y con el que han conseguido la FA Cup la campaña pasada y para esta levantando la Community SHield, venciendo a Manchester City y Liverpool, respectivamente.

Eze, de 27 años, ha sido protagonista de uno de los grandes culebrones de este verano, después de que el Tottenham Hotspur negociara su fichaje durante dos semanas y tuviera un acuerdo verbal con el club y el futbolista, pero el Arsenal le 'robó' el traspaso en el último momento.

La lesión de rodilla de Kai Havertz, que no se entrenó esta semana con sus compañeros, obligó a los 'Gunners' a recurrir al mercado y en cuestión de horas consiguieron alcanzar el mismo acuerdo que los 'Spurs' con Eze y, dada la relación sentimental del futbolista con el Arsenal, en cuya cantera estuvo hasta los 13 años, decidió unirse a ellos.

Con el fichaje de Eze, el Arsenal supera los 300 millones de euros de gasto este verano, habiendo ingresado solo 8 en ventas. Los de Mikel Arteta, subcampeones de las tres últimas Premier League, han fichado a Martín Zubimendi (70), Viktor Gyökeres (66), Noni Madueke (56), Christian Mosquera (15), Christian Norgaard (12) y Kepa Arrizabalaga (5).

Welcome to The Arsenal, Ebere Eze 🤩 — Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025

Publicidad

Eze llegó al Crystal Palace en 2020 procedente del Queens Park Rangers y desde entonces ha disputado 169 partidos con los 'Eagles' y marcado 40 goles. El atacante ha contribuido a ganar los dos primeros títulos en la historia del club, la FA Cup y la Community Shield, además de clasificarlos a la Liga Conferencia.

Su intención era despedirse este jueves en el campo en la previa de esa competición Europea, pero la magnitud del acuerdo con el Arsenal hizo que no pudiera correr riesgos de lesionarse antes de pasar reconocimiento médico este viernes.

Publicidad

Eze estará disponible a las órdenes de Arteta de cara a la próxima jornada, cuando los 'Gunners' se enfrenten al Liverpool el domingo.