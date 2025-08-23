Publicidad

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, afectados en Crystal Palace; pagaron 80 millones por un compañero

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, afectados en Crystal Palace; pagaron 80 millones por un compañero

El mercado de fichajes de la Premier League se agitó con la venta de una estrella del Crystal Palace, que se fue por una millonaria cifra al Arsenal. Dura baja para el equipo de los colombianos.

Crystal Palace
Eberechi Eze, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en Crystal Palace - Foto:
Getty Images
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 23, 2025 11:45 a. m.