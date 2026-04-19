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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América vs. Millonarios, un partido de alto voltaje en fecha clave en la Liga Betplay I 2026

América vs. Millonarios, un partido de alto voltaje en fecha clave en la Liga Betplay I 2026

Este domingo se viene este clásico del fútbol colombiano que será importante para las aspiraciones tanto del América de Cali, como de Millonarios. Partidazo en el Pascual Guerrero.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de abr, 2026
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América vs Millonarios Liga BetPlay
América vs Millonarios Liga BetPlay - Foto:
Colprensa

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