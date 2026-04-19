América vs. Millonarios, un partido de alto voltaje en fecha clave en la Liga Betplay I 2026

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Este domingo la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I sigue con sus emociones, pero el partidazo entre América de Cali y Millonarios se roba las miradas al ser un clásico del fútbol colombiano entre dos de los grandes clubes del rentado local.
El estadio Pascual Guerrero albergará este compromiso desde las 8:30 p.m. (hora colombiana), donde ambos elencos llegan con obligación de ganar para seguir con chances de clasificar a los play offs del campeonato.
Fecha: domingo 19 de abril de 2026
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero (Cali, Colombia)
Transmisión: Win S.
Por la Liga BetPlay 2026-I el América de Cali viene de perder 2-0 con el Cúcuta Deportivo, por lo que ahora en casa tendrá que buscar sumar tres puntos para seguir dentro de los ocho primeros de la tabla de posiciones. Actualmente está en la casilla 7, con 24 puntos.
Por su parte, Millonarios llega a este compromiso tras empatar 1-1 en el clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe, por lo que hace tres fechas no sabe lo que es ganar, con dos igualdades y una derrota. Los de Fabián Bustos están afuera de los clasificados a play offs, en la décima casilla, con 22 puntos, por lo que los compromisos que le faltan tendrán que ganarlos y esperar algunos resultados para meterse a las instancias finales.
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Ambos equipos vienen de jugar en Copa Sudamericana 2026, con el América de Cali venciendo 2-1 al Alianza Atlético, de Perú, y de Millonarios derrotando 1-0 a Boston River, los dos jugando estos partidos en condición de locales.
En el más reciente encuentro entre 'escarlatas' y 'embajadores' los azules ganaron 2-1 en el estadio El Campín, el 7 de octubre, por la Liga BetPkay 2025-II. Por su parte, en Cali, el marcador más cercano fue de un empate 0-0, el 16 de abril de 2025.
ARQUEROS
Jean Fernandes
Jorge Soto
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DEFENSAS
Marlon Torres
Luis Mina
Daniel Rosero
Ómar Bertel
Cristian Tovar
MEDIOCAMPISTAS
Josen Escobar
Carlos Sierra
Yeison Guzmán
Joel Romero
Rafael Carrascal
DELANTEROS
Jhon Murillo
Jan Lucumí
Dylan Borrero
Tomás Ángel
Daniel Valencia
Adrián Ramos
Darwin Machis
K Angulo
ARQUEROS
Guillermo de Amores
David Rodríguez
DEFENSAS
Carlos Sarabia
Samuel Martín
Edgar Elizalde
Danovis Banguero
Sebastián Valencia
Andrés Llinás
Alex Moreno Paz
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MEDIOCAMPISTAS
Carlos Darwin Quintero
Mackalister Silva
Rodrigo Ureña
Mateo García
Stiven Vega
Sebastián del Castillo
Álex Castro
DELANTEROS
Falcao García
Leonardo Castro
Beckham Castro
Julián Angulo