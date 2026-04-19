América vs. Millonarios, un partido de alto voltaje en fecha clave en la Liga Betplay I 2026

Este domingo la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I sigue con sus emociones, pero el partidazo entre América de Cali y Millonarios se roba las miradas al ser un clásico del fútbol colombiano entre dos de los grandes clubes del rentado local.

El estadio Pascual Guerrero albergará este compromiso desde las 8:30 p.m. (hora colombiana), donde ambos elencos llegan con obligación de ganar para seguir con chances de clasificar a los play offs del campeonato.



América vs Millonarios EN VIVO, hora y TV del partido de Liga BetPlay 2026-I

Fecha: domingo 19 de abril de 2026

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero (Cali, Colombia)

Transmisión: Win S.

Por la Liga BetPlay 2026-I el América de Cali viene de perder 2-0 con el Cúcuta Deportivo, por lo que ahora en casa tendrá que buscar sumar tres puntos para seguir dentro de los ocho primeros de la tabla de posiciones. Actualmente está en la casilla 7, con 24 puntos.

Por su parte, Millonarios llega a este compromiso tras empatar 1-1 en el clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe, por lo que hace tres fechas no sabe lo que es ganar, con dos igualdades y una derrota. Los de Fabián Bustos están afuera de los clasificados a play offs, en la décima casilla, con 22 puntos, por lo que los compromisos que le faltan tendrán que ganarlos y esperar algunos resultados para meterse a las instancias finales.



América y Millonarios se enfrentan en la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026. Fotos: AFP

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Ambos equipos vienen de jugar en Copa Sudamericana 2026, con el América de Cali venciendo 2-1 al Alianza Atlético, de Perú, y de Millonarios derrotando 1-0 a Boston River, los dos jugando estos partidos en condición de locales.

En el más reciente encuentro entre 'escarlatas' y 'embajadores' los azules ganaron 2-1 en el estadio El Campín, el 7 de octubre, por la Liga BetPkay 2025-II. Por su parte, en Cali, el marcador más cercano fue de un empate 0-0, el 16 de abril de 2025.



Convocados del América contra Millonarios:

ARQUEROS

Jean Fernandes

Jorge Soto

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DEFENSAS

Marlon Torres

Luis Mina

Daniel Rosero

Ómar Bertel

Cristian Tovar

MEDIOCAMPISTAS

Josen Escobar

Carlos Sierra

Yeison Guzmán

Joel Romero

Rafael Carrascal

DELANTEROS

Jhon Murillo

Jan Lucumí

Dylan Borrero

Tomás Ángel

Daniel Valencia

Adrián Ramos

Darwin Machis

K Angulo



Convocados de Millonarios frente al América de Cali:

ARQUEROS

Guillermo de Amores

David Rodríguez

DEFENSAS

Carlos Sarabia

Samuel Martín

Edgar Elizalde

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Alex Moreno Paz

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MEDIOCAMPISTAS

Carlos Darwin Quintero

Mackalister Silva

Rodrigo Ureña

Mateo García

Stiven Vega

Sebastián del Castillo

Álex Castro

DELANTEROS

Falcao García

Leonardo Castro

Beckham Castro

Julián Angulo