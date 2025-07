Falcao García, ¿cerca de llegar a gigante de Bolivia?; colombiano ya le dio luz verde

Tras la inminente salida por parte de Falcao García en Millonarios, ahora el ‘Tigre’ es buscado por varios clubes en el fútbol internacional, que ‘sueñan’ con su fichaje de cara a lo que será este segundo semestre.

Y uno de ellos, parece ser el Bolívar de Bolivia, así como se lo cuestionaron a Daniel Cataño en la rueda de prensa de presentación, donde, además de hablar de lo que ha sido su adaptación al cuadro ‘celeste’, también tocó el tema de la posible contratación del atacante samario.

“A Falcao uno no lo convence; eso es algo de él, es un tema más personal de él. No sé si su llegada a Bolívar sea posible o no sé si no; no sé porque es algo que no depende de uno, más bien de lo que él quiere y desee para su vida”, indicó de entrada Cataño ante los medios locales.

Sumado a eso, el volante colombiano enfatizó en que, de darse la llegada del ‘Tigre’, sería muy bueno para todo el club y el fútbol boliviano por todo lo que representa Radamel en el fútbol mundial: “Si viene, bienvenido, es una gran persona, es espectacular como ser humano y como jugador no hay duda de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera y si viniera sería algo muy especial para mí que lo conozco ya y para este club que tener un jugador como Falcao le haría muy bien”.



¿Cómo va su adaptación al fútbol boliviano?

Hablando sobre lo que han sido sus primeros días en territorio boliviano, Daniel Cataño se refirió a su fichaje por Bolívar y la adaptación a su nuevo club.

“No he tenido ningún conveniente en el último tiempo. Ya las molestias físicas que tuve fueron superadas y vengo con toda la disposición para venir a trabajar y prepararme, ponerme a punto con el club. Nos hemos ido acoplando, igual el cambio no es mucho, es poco; de todas maneras, cuesta los primeros días mientras nos adaptamos. Estamos trabajando la parte del grupo, apenas llevamos una sesión de entrenamiento con el grupo y la idea es tratar de aprovechar estos días al máximo para poder entenderle un poco la idea del profe, conocer a los compañeros”, dijo Daniel.

Daniel Cataño y sus primeros días junto a Bolívar. pic.twitter.com/urwUa246lC — Unidos Todo Es Posible (@UTEP1925) July 4, 2025

Además, Cataño reveló si ya ha tenido contacto con el entrenador Flavio Robatto desde su llegada a La Paz: “Es que apenas llevo dos sesiones de entrenamiento, una en el gimnasio y ayer y un ratico en el campo, pero seguramente vamos a tener esa charla con el profe lo más pronto posible, de igual forma, con los videos, partidos y entrenos uno va entendiendo qué es lo que quiere él y eso también nos va a servir a todos para entender el sistema de juego y la forma”.