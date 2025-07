Figura de Barcelona le bajó la caña a la llegada de Luis Díaz: "Me gustaría jugar con Nico Williams"

El futbolista del FC Barcelona e internacional español Ferran Torres habló sobre la posibilidad de la llegada del jugador del Athletic Bilbao, Nico Williams al conjunto catalán por encima de colombiano Luis Díaz, y reconoció que le gustaría jugar con el primero.

“Obvio que me gustaría. En la selección española ya he jugado con él y podríamos formar un buen tridente si al final se da su fichaje", añadió Torres en declaraciones a los medios durante la inauguración de su campus en Foios (Valencia).

"No he hablado con él porque son temas que preferimos no hablar, pero todos los jugadores 'top' quieren venir a los mejores clubes y el Barcelona es uno de ellos", afirmó.

Ferran Torres también habló sobre los fichajes que ha realizado el Real Madrid este verano: "Sabemos el club que es y cada verano intenta traer a los mejores, pero nosotros también estamos muy contentos con nuestro equipo".

Sobre el Barça, el futbolista valenciano rechazó la etiqueta de favoritos: "Es algo que no me gusta porque cuando eres favorito todos quieren ir a por ti, aunque, quitando la Liga de Campeones, lo hemos ganado casi todo".

Festejo del Barcelona AFP

El delantero tuvo palabras para la selección española y habló abiertamente de "ganar el Mundial": "Somos una selección muy joven, tenemos mucho margen de mejora y aún así, siendo tan jóvenes, lo que hemos conseguido es muy grande así que por qué no pensar en ganarlo".

Torres también explicó su situación individual tras haber sido operado de una apendicitis el pasado mes de mayo: "Físicamente me encuentro bien, mentalmente mejor aún y ya entrenando para volver cuando antes con el equipo".



Barcelona dejó ir a una figura

El delantero Ansu Fati ha renovado con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2028 y disputará la próxima temporada como cedido en el Mónaco, que se guardará una opción de compra, según han confirmado este martes ambos clubes.

El internacional español, que heredó el diez del Barça en poder de Leo Messi en el verano de 2021, batió todos los registros de precocidad cuando se estrenó con el primer equipo en la temporada 2019-20, pero las continuas lesiones han lastrado su enorme progresión.

El contrato de Ansu Fati finalizaba el 30 de junio de 2027, pero el club azulgrana ha optado por extender su vínculo por una campaña más para prorratear la ficha, una de las altas de la plantilla, y aligerar la masa salarial para el curso que viene.

El delantero fue con 16 años y 304 días el goleador más joven de la historia del Barça en Liga (en El Sadar, ante Osasuna, el 31 agosto 2019) y con 16 años y 321 días se convirtió en el debutante más precoz en la Champions con el club 'azulgrana' (17 septiembre contra el Borussia Dortmund).