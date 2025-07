Ponen en duda arribo de jugador de Selección Colombia al fútbol sudamericano; "puede ser o no"

El planeta fútbol está paralizado por el Mundial de Clubes y uno de los equipos que recién quedó eliminado del certamen de la FIFA es el Flamengo. El elenco brasileño ya dejó atrás este trago amargo y ahora se enfoca en preparar la siguiente parte del Brasileirao y reforzarse con grandes elementos; esa es la consigna del director deportivo del 'mengao'. Uno de los nombres que ha sonado con fuerza para el 'Fla' es de las actuales piezas de la Selección Colombia, pero ahora ponen en duda su arribo.

Es Jorge Carrascal, actual volante del Dinamo Moscú, el que ha ocupado páginas en los diarios brasileños y los cuales apuntaban hace algunos días atrás que todo estaría prácticamente encaminado para que llegase al elenco de la ciudad de Río de Janeiro. No obstante, desde el propio Flamengo aseveraron que "puede ser o no".

Jorge Carrascal tendría todo acordado para llegar al fútbol de Brasil. Getty

Y es que José Boto, director deportivo del 'Fla', habló claro sobre cómo van el tema de los refuerzos para el club y le preguntaron con exactitud del centrocampista cartagenero y en qué puesto encajaría mejor.

"Abre latas (risas). Pero es más centrocampista que extremo", precisó de entrada Boto en charla exclusiva con el medio 'Globo Esporte'. Y profundizó a continuación sobre el exRiver Plate y Millonarios, en cómo avanzan las negociaciones.

"Como sabes, no suelo hablar de negociaciones porque es perjudicial. No es por fetiche. Y luego, si la negociación no se concreta, porque a menudo creemos que ya está hecho, entonces pasa algo que acaba decepcionando a la afición, no a nosotros. Por eso no me gusta hablar de nombres; podría ser Carrascal o cualquier otro Carrascal (risas)", terminó por indicar uno de los 'mandamás' del elenco rojinegro.

Carrascal Guardo mantiene contrato vigente con el Dinamo de Moscú hasta el 2027, y antes de arribar a los 'blanquiazules' había militado con gran repercusión en CSKA. En Colombia jugó en Millonarios y tuvo pasos por River Plate, Karpaty Lviv de Ucrania y por el Sevilla Atlético de España.



Los números de Jorge Carrascal en la temporada en Rusia

Por la Premier League de Rusia, el oriundo de Cartagena de Indias acumuló un total de 1.732 minutos, repartidos en 26 partidos disputados y en donde 21 de ellos ingresó desde el 'vamos'. Además, se reportó con siete goles, siendo una pieza importante en el mediocampo del Dinamo de Moscú.