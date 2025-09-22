Síguenos en::
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Filtran nueva camiseta del Bayern Múnich; más rara y resistida que la actual; “no es decente”

Filtran nueva camiseta del Bayern Múnich; más rara y resistida que la actual; “no es decente”

La prenda tiene una apriencia tan extraña que los propios aficionados del conjunto bávaro siguieron alzando su voz de protesta, como ha ocurrido con los últimos diseños.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 22 de sept, 2025
Luis Díaz tendría nueva camiseta en el Bayern Múnich de Alemania.jpg
Luis Díaz tendrá nueva pinta con una extraña camiseta.
Foto: FC Bayern München.

