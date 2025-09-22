Filtran nueva camiseta del Bayern Múnich; más rara y resistida que la actual; “no es decente”

El Bayern Múnich de Alemania, equipo del delantero colombiano Luis Diaz, ha sido criticado por sus propios aficionados debido a la indumentaria que está utilizando actualmente, pues no gusta entre la hinchada y las protestas se han visto con pancartas y mensajes desplegados en las tribunas durante los partidos de local.

Sin embargo, la inconformidad parece no tener fin si se tiene en cuenta que se conoció uno de los uniformes que utilizará el elenco germano para 2026 y la inconformidad fue masiva entre los fanáticos.

Se trata de una camiseta de estilo retro que fue filtrada por el sitió especializado en este tipo de adelantos Footy Headlines y que sería utilizada como emergente o alterna.

Lo particular es que no es blanca, como suele ser la segunda equipación del plantel, sino que está cubierta por rombos rojos y azules, patrón “inspirado en el escudo” y en la fachada del estadio en el que actúa el plantel, indicó el medio.

Y agregó que viene en 2 presentaciones, una con cuello azul y otra con cuello blanco con un logo que contiene las iniciales de la institución: FCB. La indumentaria saldría a la venta a finales de 2025 o principios de 2026.

Así es la nueva camiseta:

Foto: Footy Headlines.

Lo cierto es que pese a las justificaciones del fabricante, ante la nueva pinta la respuesta del público no han sido la mejor y las críticas no se han hecho esperar.



Nueva camiseta del Bayern Múnich, equipo de Luis Díaz; hinchas la critican

Los aficionados no reaccionaron de la mejor manera al apreciar el nuevo diseño, según lo reseñó el diario alemán TZ, especializado en noticias del Bayer y medio que plasmó varias de las opiniones, entre las que se destacan las siguientes:

- “Hacen de todo menos lanzar una camiseta decente”.

- “Esto es un fracaso”.

- “¿Soy el único al que no le gusta el logo?”.

- “¡Qué camisa más loca!”.

- “No dieron un golpe”.

- “Eso no está bien, estoy comiendo ahora mismo”.

Entre tanto, mientras pasa la polémica, el colombiano Luis Díaz se alista con sus compañeros para el partido en condición de local contra el Bremen, programado para el viernes 26 de septiembre en cumplimiento de la quinta fecha de la liga alemana, más conocida como Bundesliga.