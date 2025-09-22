Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Rabia del DT de Luis Díaz en Bayern Múnich; "no esperen siempre que algo salga mal"

Rabia del DT de Luis Díaz en Bayern Múnich; "no esperen siempre que algo salga mal"

Vincent Kompany no soportó las críticas pese a la victoria del Bayern Múnich en su más reciente presentación por la Bundesliga, en la que goleó 4-1 al Hoffenheim como visitante.

Por: Javier García
Actualizado: 22 de sept, 2025
