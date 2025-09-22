Rabia del DT de Luis Díaz en Bayern Múnich; "no esperen siempre que algo salga mal"

Bayern Múnich sigue demostrando por qué es el gran favorito en la Bundesliga 2025. En la cuarta fecha del campeonato alemán, el conjunto bávaro visitó al Hoffenheim y lo derrotó con un contundente 4-1, en un partido que volvió a ratificar el poderío ofensivo del equipo dirigido por Vincent Kompany.

La gran figura de la jornada fue el inglés Harry Kane, autor de un triplete que sentenció prácticamente el duelo, mientras que Serge Gnabry se encargó de completar la goleada. Por su parte, el colombiano Luis Díaz jugó los 90 minutos y fue clave en la generación de juego ofensivo, mostrándose participativo y desequilibrante por la banda izquierda.

Con este triunfo, el Bayern alcanzó su cuarta victoria consecutiva en el inicio de la Bundesliga, manteniendo puntaje perfecto y consolidándose en lo más alto de la tabla. El equipo no solo ha marcado diferencia en el campeonato local, sino que también comienza a perfilarse como un serio candidato a la Champions League, donde ya disputa la fase de grupos.



La molestia de Vincent Kompany

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich de Luis Díaz AFP

Pese al buen arranque y la racha de victorias, no todas las preguntas en la rueda de prensa posterior al encuentro fueron del agrado de Kompany. El técnico belga fue consultado sobre la rotación de su plantilla, tema que ha sido motivo de debate entre la prensa alemana y los hinchas, especialmente porque el Bayern no cuenta con una nómina tan amplia como en temporadas anteriores.

El estratega, que tomó las riendas en la pasada temporada para reemplazar a Thomas Tuchel, reaccionó con visible molestia:

"Me sorprende que la pregunta haya surgido tan a menudo. No puedo exagerar, pero vamos, chicos, estamos en 2025. Es importante que utilicemos a todo el equipo y no esperemos siempre a que algo salga mal (...) es muy, muy lógico y necesario".

Con estas palabras, Kompany dejó claro que no está dispuesto a entrar en polémicas innecesarias y que confía plenamente en la totalidad de sus jugadores. Para el belga, la gestión de minutos es clave, sobre todo en un calendario que exige competir cada tres o cuatro días entre Bundesliga, Champions League y la Copa de Alemania.



¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

El próximo reto del equipo bávaro será por la quinta fecha de la Bundesliga, en la que recibirá al Werder Bremen en el Allianz Arena. El compromiso está programado para el viernes 26 de septiembre, a la 1:30 p. m. (hora colombiana).