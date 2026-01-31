Flamengo vs. Corinthians; hora y dónde ver EN VIVO a Jorge Carrascal, en la final de Supercopa

Flamengo y Corinthians, campeones de la Liga y de la Copa, respectivamente, se enfrentará este domingo en Brasilia por la Supercopa para decidir el primer título de la temporada en Brasil.

El Flamengo de Filipe Luís, campeón de la Liga y de la Libertadores el año pasado, busca revalidar el título de la Supercopa de 2025, para aislarse aún más como el máximo vencedor de este torneo, que ha disputado en seis oportunidades y ganado en cuatro.

El Corinthians, que salvó la temporada pasada con la conquista de la Copa de Brasil, solo venció la Supercopa en una oportunidad, en 1991, precisamente cuando se impuso a Flamengo en la final.

Flamengo se hizo con el título de la Copa Libertadores 2025, tras derrotar a Palmeiras AFP

El conjunto carioca llega al partido del domingo en el estadio Mané Garrincha de Brasilia (16.00 hora local o 19.00 GMT) como máximo favorito, ya que el año pasado obtuvo cuatro títulos y cuenta con la nómina más valiosa de Sudamérica.



El valor de su plantilla aumentó aún más el jueves, con la contratación del centrocampista brasileño Lucas Paquetá, por el que, según la prensa, pagó 42 millones de euros al West Ham inglés, el fichaje más caro de Brasil.

Publicidad

El equipo de Filipe Luís ha tenido un mal inicio de temporada, ya que en lo que va del año acumula una victoria, un empate y tres derrotas que lo tienen al borde de ser eliminado del cuadrangular final del Campeonato Carioca.

Sin embargo, solo ha jugado un partido con los titulares, la derrota por 2-1 en su visita a São Paulo el pasado miércoles, en la primera jornada del Campeonato Brasileño.

Publicidad

Filipe Luís no podrá alinear ni a Danilo ni a Ayrton Lucas ni al español Saúl Ñíguez ni al uruguayo Nico de la Cruz, que se recuperan de lesiones, y tampoco sabe si tendrá en condiciones al punta Luiz Araújo.

En contrapartida, tendrá a disposición a sus principales jugadores, como el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta, el punta colombiano Jorge Carrascal, el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata y el goleador brasileño Pedro.

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano, en un calentamiento, previo a un partido de Flamengo Getty Images

El Corinthians, dirigido por el exseleccionador brasileño Dorival Júnior, tuvo un mejor inicio de temporada y actualmente es cuarto en el Campeonato Paulista, pero también sufrió un traspiés en su debut en el Campeonato Brasileño el miércoles, cuando perdió por 1-2 como anfitrión ante Bahia.

Dorival Júnior podrá alinear a casi todos sus titulares el domingo, incluyendo el peligroso trío de atacantes integrado por el neerlandés Memphis Depay, el argentino Rodrigo Garro y el brasileño Yuri Alberto.



¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO la final entre Flamnengo y Corinthians?

Con Carrascal como principal protagonista, el cuadro 'Fla' va en busca de un nuevo título; ahora, en este inicio de temporada.

Publicidad

Este encuentro, que se disputará el domingo 1 de febrero a las 2:00 p.m. (hora colombiana), no tendrá transmisión en territorio colombiano.