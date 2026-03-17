Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Pronunciamiento de Marruecos, luego de que le quitaran el título de Copa África a Senegal

Pronunciamiento de Marruecos, luego de que le quitaran el título de Copa África a Senegal

La Confederación Africana de Fútbol declaró campéon a Marruecos, a pesar de haber perdido el partido, y sobre ello se pronunciaron desde 'Los leones del Atlas'.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
Comparta en:
La Selección Marruecos, declarada campeona de la Copa África, luego de que le quitaran el título a Senegal
La Selección Marruecos, declarada campeona de la Copa África, luego de que le quitaran el título a Senegal
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad