Pronunciamiento de Marruecos, luego de que le quitaran el título de Copa África a Senegal

La Real Federación Marroquí de Fútbol afirmó que "toma nota" de la decisión de la Confederación Africana de Fútbol, que dio a Senegal por derrotado en la final de la Copa África 2025 y proclamó campeón a la selección marroquí, y apuntó que su reclamo no tenía como objetivo cuestionar a los equipos, sino pedir la aplicación del reglamento de la competencia.

La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio por perdida a Senegal la final de la Copa África 2025, que había vencido por 0-1 en la prórroga, y por campeona a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de esta última después de la derrota sufrida el pasado 18 de enero, según anunció el organismo en un comunicado en sus canales oficiales.

"La Real Federación Marroquí de Fútbol ha tomado nota de la decisión emitida por el Comité de Apelación de la CAF", señaló el organismo marroquí en un comunicado.

"La Federación desea recordar que su enfoque nunca ha tenido como objetivo cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la misma", agregó.



"La Federación reafirma su compromiso de respetar las normas, garantizar la claridad en el marco competitivo y mantener la estabilidad en las competiciones africanas".

Senegal venció 1-0 a Marruecos, en la final de Copa África 2026, pero le dieron el título a los locales AFP

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"Asimismo, desea felicitar a todas las naciones que participaron en esta edición de la AFCON, que ha sido un momento importante para el fútbol africano", concluye la nota, que adelanta que la Federación se reunirá mañana para anunciar una reacción oficial.

La decisión de la CAF se ha convertido en primera noticia en los principales medios digitales del país, inunda las redes sociales y ha sido celebrada por los aficionados en las calles, con bocinazos y gritos de júbilo.