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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Aldair Quintana fue presentado con bombos y platillos en Independiente del Valle: "Un rey del arco"

Aldair Quintana fue presentado con bombos y platillos en Independiente del Valle: "Un rey del arco"

Este martes 17 de marzo, Independiente del Valle se reportó en redes sociales para presentar al arquero colombiano Aldair Quintana, quien llega procedente de Atlético Bucaramanga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Aldair Quintana, nuevo arquero de Independiente del Valle.
Aldair Quintana, nuevo arquero de Independiente del Valle.
Independiente del Valle.

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