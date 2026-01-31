Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz, EN VIVO; hora y dónde ver la final del Abierto de Australia

Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz, EN VIVO; hora y dónde ver la final del Abierto de Australia

Este domingo, el serbio Novak Djokovic, 10 veces campeón en territorio oceánico, se enfrentará al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, quien busca su primera corona en Australia.

Por: EFE
Actualizado: 31 de ene, 2026
Comparta en:
Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz, la gran final del Abierto de Australia 2026.
Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz, la gran final del Abierto de Australia 2026.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad