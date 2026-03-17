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Gol Caracol  / Ciclismo  / Eddy Merckx le dio a Tadej Pogacar la fórmula para vencer a Mathieu van der Poel en Milán San Remo

Eddy Merckx le dio a Tadej Pogacar la fórmula para vencer a Mathieu van der Poel en Milán San Remo

Este sábado 21 de marzo se llevará a cabo una nueva edición de la Milán San Remo y 'El Caníbal' aconsejó a Tadej Pogacar. ¡Será un gran mano a mano contra Mathieu van der Poel!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Tadej Pogacar y Eddy Merckx.
Tadej Pogacar y Eddy Merckx.
AFP.

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