Eddy Merckx le dio a Tadej Pogacar la fórmula para vencer a Mathieu van der Poel en Milán San Remo

El legendario Eddy Merckx, considerado el mejor ciclista de la historia, aconseja al esloveno Tadej Pogacar a 4 días de la "classicissima" Milán San Remo "que deje atrás al neerlandés Mathieu Van der Poel en el Poggio", de lo contrario, según "El Canibal", será complicado que ponga su nombre en el palmarés por primera vez.

Merckx, ganador de la primera de sus 7 "Sanremos" hace justo 50 años, se refirió al duelo que librarán el próximo sábado en el primer monumento de la temporada Pogacar, en su quinto intento, y Van der Poel, 2 veces ganador.

"Este podría ser un buen momento para Pogacar si ataca en el momento oportuno. Pero el Van der Poel que vimos en la Tirreno-Adriático, gracias a sus dos victorias de etapa, no será fácil de vencer. Todo lo contrario. Tadej debe dejarlo atrás, porque después de 300 kilómetros en la Vía Roma, si aún estuvieran juntos... el favorito sería Mathieu. La larga distancia podría ser una aliada del holandés", explica Merckx en la Gazzetta dello Sport.

Mathieu van der Poel y Tadej Pogacar. Getty Images.

La leyenda belga, cerca de los 81 años, ganador de 5 Tour de Francia, 5 Giros de Italia, 1 Vuelta y 3 Mundiales, observa diferencias entre sus buenos tiempos de ciclista y el actual Tadej Pogacar, con 4 Tour y 2 Mundiales, de momento, en su palmarés.



"Sí, no veo muchas diferencias. Hubo días en que gané por un amplio margen, como la etapa de Lieja de 1969 o la etapa de Tre Cime di Lavaredo del Giro de 1968. Veo la misma determinación en Tadej. Pero dejémoslo ahí, porque no me gustan las comparaciones, sobre todo cuando se comparan épocas diferentes", explica.

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Merckx tiene claro que Pogacar "debe atacar en el Poggio, aunque en La Cipressa ya se puede ir en solitario, aunque el año pasado le siguieron Van der Poel y Ganna".

"Es capaz de realizar escapadas largas, pero en Sanremo las posibilidades de que te alcancen aumentan. Y si hubiera fuertes vientos en contra en la Cipressa sería muy difícil marcar la diferencia. Incluso tratándose de Tadej Pogacar".

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Aunque elude comparaciones, Merckx no cree que Pogacar pueda alcanzarle en el palmarés.

"Bueno, ya veremos. También depende de cuándo se retire y si comienza la serie el sábado. Pero digamos que es poco probable que lo logre".

Recordando su victoria en San Remo hace 50 años, Merckx recalca que tuvo que demostrar que "no estaba acabado".

"Desde luego, no mucha gente lo esperaba. Lamenté que muchos periódicos hubieran escrito: 'Merckx está acabado, Merckx ya no existe'. Demostré que aún no estaba muerto, deportivamente hablando, a pesar de los problemas físicos que sufrí tras el accidente y las fracturas del Tour de 1975".