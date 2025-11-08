Daniel Muñoz la rompe en Crystal Palace y sigue sonando para llegar a un gigante de Europa

Daniel Muñoz es uno de los futbolistas colombianos que vive un gran presente en el fútbol de Europa. Jornada tras jornada, el lateral se destaca con el Crystal Palace y eso ha llevado a que un gigante del 'viejo continente' lo tenga en la mira.

El número '2' de las 'águilas' ha tenido una excelente campaña no sólo en la Premier League, sino que también destaca a nivel europeo. Un gol y dos asistencias en diez partidos de la máxima división inglesa en la presente campaña, son algunos de los réditos del oriundo del municipio de Amalfi.

Daniel Muñoz en Crystal Palace vs. Bournemouth. Getty Images.

¿Qué equipo 'gigante' en Europa estaría interesado en Daniel Muñoz?

En ese orden de ideas, en la prensa internacional no han parado de colocar el nombre de Muñoz en la carpeta del vigente campeón de la Liga de España: Barcelona.

"El mercado de fichajes vuelve a relacionar a Daniel Muñoz (29 años), lateral derecho del Crystal Palace que está dejando su huella en la Premier League, en la órbita del Barcelona", se leyó de entrada este sábado en la página web del diario 'Mundo Deportivo'.

El mismo tabloide complementó la información precisando que "diversos periodistas y medios especializados, como 'Ekrem Konur' o 'Transfermarket', le sitúan en un lugar preferente en la lista de Deco, el director de fútbol 'azulgrana', pensando en la temporada 2026-2027".

Muñoz, de 29 años, es titular indiscutible en el Crystal Palace, es uno de los hombres de confianza de Oliver Glasner. No sólo se muestra 'firme' por la banda en defensa, sino que por la misma se proyecta y contribuye con goles y asistencias para su escuadra, siendo determinante.

Su desempeño en el campo de juego le ha permitido ser destacado como 'MVP' en algunos compromisos de las 'águilas', y los fanáticos del elenco del sur de la ciudad de Londres lo consideran uno de los mejores jugadores del plantel;le tienen mucho cariño.

El Barcelona no sería el único club que tendría en la órbita al exAtlético Nacional y actual figura de la Selección Colombia, ya que otros medios indican que el Chelsea y el Manchester City le 'echan el ojo'.

Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, en el partido de Crystal Palace contra Chelsea, por Premier League AFP

¿Hasta cuándo tiene contrato Daniel Muñoz con Crystal Palace?

El lateral antioqueño tiene vínculo contractual con el equipo inglés hasta 2028 y está tasado en unos 25 millones de euros, según indica el portal de 'Transfermarket'.



¿Cuándo vuelve a jugar Daniel Muñoz con Crystal Palace?

El calendario de la Premier League precisa que será este domingo 9 de noviembre contra Brighton, en partido que dará inicio a las 9:00 de la mañana de Colombia.